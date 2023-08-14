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Елена Рыбакина: Это был очень тяжелый матч

Елена Рыбакина прокомментировала полуфинальный матч на Мастерсе в Монреале против россиянки Людмилы Самсоновой Фото: wtatennis
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала полуфинальный матч на "Мастерсе" в Монреале против россиянки Людмилы Самсоновой, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская теннисистка проиграла Самсоновой в трех сетах – 6:1, 1:6, 2:6. На послематчевой пресс-конференции Рыбакина призналась, что соперница в этой игре была на высоте. 

"Физически это был очень тяжелый матч. Людмила очень хорошо сыграла. Первый сет сложился в мою пользу. Где-то я рисковала и шла за ударами. Второй сет вышел более сложным. Поднялся ветер, я потеряла концентрацию. Двойные ошибки также не пошли на пользу. После таких матчей, как мой предыдущий, нелегко возвращаться на корт, поэтому физически я чувствовала себя немного хуже".Елена Рыбакина

Стоит отметить, днем ранее казахстанка провела тяжелейший четвертьфинальный матч против другой россиянки, Дарьи Касаткиной, который длился три с половиной часа. На полуфинальную встречу Рыбакина вышла с тейпом на плече. Елена рассказала, что по ходу турнира получила небольшую травму.

"Определенно я чувствую себя уставшей из-за всей этой ситуации с графиком матчей. Я не очень этому рада, но что есть, то есть. К сожалению, игроки мало что могут сделать в таких ситуациях. Решения принимаем не мы. Погода также не поспособствовала. Можно сказать, что я получила некоторые мелкие травмы, но мы стараемся c ними справиться. Посмотрим, как все сложится, и будем отталкиваться от этого. Было непросто концентрироваться на сегодняшнем матче, потому что в случае победы пришлось бы играть вторую встречу за день. Не могу сказать, что я сильно разочарована поражением, потому что это было ожидаемо. Я больше расстроена ситуацией в целом, потому что, опять же, в этом году такое происходит с игроками не в первый раз".Елена Рыбакина

Ранее был представлен видеообзор полуфинальной встречи Елены Рыбакиной с Людмилой Самсоновой. 

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