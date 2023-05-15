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Ребенок угнал машину у отца в Усть-Каменогорске

Ребенок угнал машину у отца в Усть-Каменогорске Фото: Zakon.kz
Несовершеннолетнего задержали сотрудники полиции в момент, когда он разъезжал за рулем отцовской машины, сообщает Zakon.kz.

Юного автолюбителя сняли на видео жильцы одного из дворов Усть-Каменогорска. Кадры попали к полицейским и сотрудники правоохранительных органов выяснили обстоятельства, передает Аltaynews со ссылкой на ДП Восточно-Казахстанской области.

Позже юношу задержали. Выяснилось, что подросток взял ключи от автомобиля отца без разрешения и угнал автомобиль. Ему удалось покататься на машине по улицам города какое-то время. Затем подростка заметили и задержали.

Не смотря на то, что проступок совершил сам ребенок, отвечать придется родителям. Им грозит штраф, почти 70 тысяч тенге.

Месяцем ранее подросток угнал машину Audi отца и совершил дорожно-транспортное происшествие в Таразе. Десятиклассник не справился с управлением, автомобиль слетел с моста.

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