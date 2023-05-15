Димаш поздравил казахстанских боксеров с медалями

Популярный казахстанских певец Димаш Кудайберген опубликовал фото казахстанских боксеров и поздравил их с медалями на Чемпионате мира, сообщает Zakon.kz.

Спустя несколько часов после того, как стало известно о грандиозных заслугах казахстанских спортсменов на Чемпионате мира по боксу, популярный исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал фото боксеров.

"Я бы хотел поздравить наших спортсменов с четырьмя золотыми и одной серебряной медалями", – подписал фото певец.

Слова поздравления Димаш написал для своих подписчиков на двух языках: казахском и английском.





Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash





Напомним, что 14 марта казахстанские боксеры Нурбек Оралбай, Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан и Асламбек Шымбергенов завоевали золотые медали, а Дулат Бекбауов – серебряную на Чемпионате мира по боксу.

Призеров поздравил с большими достижениями президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ответ спортсмены записали для президента свои поздравления.