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Тяга к сладкому: врачи назвали пять причин

Тяга к сладкому: врачи назвали пять причин Фото: pixabay
Непреодолимое желание поесть сладенького может быть признаком дефицита витаминов в организме, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог Ирина Мансурова перечислила причины, по которым у человека может развиться тяга к сладкому. Интервью со специалистом опубликовало издание Life.

"Инсулинорезистентность. Возникает ситуация, когда самого гормона вырабатывается достаточно, но рецепторы теряют чувствительность. Глюкоза остается в кровяном русле, и ткани ее не получают. Глюкоза – основной источник энергии для тканей, и ее недостаток нарушает метаболизм во всех органах. Падение уровня глюкозы в крови вызывает желание съесть что-то сладкое, чтобы улучшить самочувствие". Диетолог Мансурова

Причинами повышенной тяги к сладкому могут быть также хронический стресс и психологическая потребность. Диетолог говорит, что есть взаимосвязь между питанием и настроением. Сахар стимулирует работу головного мозга и вызывает синтез серотонина, а во время стресса происходит массированный выброс глюкозы в кровь, для ее переработки поджелудочная железа должна выбросить в кровь такое же большое количество инсулина. Скачок этого гормона и последующее падение уровня сахара в крови приводят к возникновению острой тяги съесть сладкое.

"Бактерии способны вызвать у нас плохое самочувствие до тех пор, пока мы не выполним их желания. Они работают как "кнут и пряник", вырабатывают факторы вознаграждения или же токсины, а также контролируют активность блуждающего нерва, который в том числе влияет на настроение и общее самочувствие. Например, бактерии Prevotella, которые лучше всего растут на углеводах. Важно понимать, что лучшим питанием для микробиоты являются пищевые волокна из овощей и злаков". Диетолог Мансурова

Кроме того, дефицит витаминов B12, D, фолиевой кислоты, хрома, магния, железа тоже может провоцировать желание поесть сладкого. При дефиците магния специалист рекомендует потреблять в небольших количествах горький шоколад, а также морепродукты и семена подсолнечника. А при дефиците хрома будут полезны ягоды и фрукты: киви, яблоки, ананасы. Также тягу к сладкому хорошо утоляет корица.

"Полноценный ночной отдых благодатно сказывается на аппетите и нормализует уровень гормонов, отвечающих за чувство голода и насыщения. Бороться с тягой к сладкому можно также путем повышения выработки серотонина. За его образование отвечает аминокислота триптофан, которая в большом количестве содержится в мясе птицы, орехах, молочных продуктах и особенно в сыре. Усилить выработку гормонов счастья — эндорфинов — можно пешей прогулкой, любой физической активностью". Диетолог Мансурова

Ранее гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал о том, что из-за большого количества натрия в составе минеральной воды ее употребление может приводить к отекам.

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