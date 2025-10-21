О чем говорит тяга к сладкому и соленому: простое объяснение врача

Если вы часто замечаете за собой желание съесть что-то определенное – например, сладкое или соленое, – это может быть не просто капризом, а сигналом организма о дефиците важных нутриентов или нарушениях в работе отдельных систем, сообщает Zakon.kz.

По словам терапевта Регины Садиковой, вкусовые предпочтения во многом зависят от кишечной микрофлоры.

Так, бактерии, которые населяют кишечник, "управляют" аппетитом через рецепторы и нервные сигналы.

Объяснения:

Тяга к сладкому может указывать на недостаток магния или хрома, так как эти микроэлементы участвуют в регуляции центров удовольствия в мозге.

Стремление к соленому – возможный признак стресса, утомления надпочечников или потери натрия после физической нагрузки.

Врач в разговоре с журналистом издания "Газета.ru" дал ряд рекомендаций для того, чтобы исправить влечение к потреблению определенных продуктов.

Как найти баланс:

Обеспечить полноценное и разнообразное питание, в том числе с большим количеством клетчатки – она служит "едой" для полезных кишечных бактерий и помогает формированию короткоцепочечных жирных кислот, улучшающих пищеварение.

Включать в рацион пробиотики (лакто- и бифидобактерии) – они способствуют восстановлению микрофлоры.

Употреблять пребиотики – пищевые соединения, которые служат "топливом" для пробиотиков. Это могут быть пептиды, аминокислоты, ферменты и другие компоненты, содержащиеся в пище.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

