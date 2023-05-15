В Алматы болельщики после футбольного матча устроили хаос

В социальных сетях появилось видео. На кадрах за болельщиками бегают полицейские, сообщает Zakon.kz.

14 мая в Алматы прошел матч между футбольными клубами "Актобе" и "Кайрат". Игра завершилась в пользу хозяев поля 2:1.

"После матча болельщики устроили анархию и хаос", – говорится в подписи к видео.

В полиции прокомментировали данное видео.

"Правопорядок в ходе футбольного матча обеспечивался сотрудниками строевых подразделений и комплексных сил полиции. Нарушений общественного порядка не допущено", – говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, с болельщиками команд была проведена праворазъяснительная работа.





В Алматы 14 марта футбольный матч между "Кайратом" и "Каспием" закончился потасовкой. Болельщики сцепились на трибунах, их стали разнимать сотрудники СОБРа. Позже группа людей бегала по улице Абая, за ними гнались полицейские. По другой версии, болельщики стали зажигать файеры, это не понравилось силовикам. Случилась перепалка. На странице фанатов "Каспия" сообщается, что "гвардейцы" и "спецназ" во время матча стали силой выводить болельщиков со стадиона. Фанаты утверждают, что они не сопротивлялись и не было с их стороны нарушений. Тогда "Кайрат" обыграл "Каспий" со счетом 3:1.