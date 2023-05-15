Павел Воля поздравил сына с первым юбилеем: "Ты – мой лучший друг"

Российский артист Павел Воля 14 мая на странице в Instagram обратился к сыну и поздравил его с 10-летием, сообщает Zakon.kz.

Воля уточняет, что сын прочтет это, когда будет совсем взрослым.

"Но и сейчас ты уже не маленький, хотя для меня ты еще ребенок. Самый добрый, самый честный, самый настоящий. Даже не вериться, что тебе уже 10 лет. Первый юбилей. Как же все быстро и стремительно, мой друг. Эти 10 лет пролетели, наверное, с такой скоростью, потому что это были самые счастливые секунды. Только хорошее, только смех и веселье, только интересное и важное. Ни одной проблемы, ни одного разочарования. Надеюсь, и я тебя не разочаровал". Павел Воля

Также юморист добавил, что Роберт – его лучший друг.

"Я помню, как ты родился. Мама рожала тебя всю ночь. Она совсем выбилась из сил, передала тебя мне в руки и тут же уснула. Я, сидя на стуле, положил тебя на колени и с двух сторон сделал тебе бортики. Так мы просидели часа четыре. Руки и ноги затекли, но я продолжал сидеть. Все смотрел на тебя, не отрываясь. И все не мог поверить, что теперь я - папа. А ты - мой сын. Но тогда я еще не знал, что ты - мой лучший друг. Спасибо за самые прекрасные 10 лет. Такими их сделал ты. Ни одного пасмурного дня. Только счастье". Павел Воля

"Мы можем говорить обо всем", – заявил он.

"Я могу рассказать тебе все, точно зная, что ты поймешь. А наши шутки? Мы ржем, как угорелые и не можем остановиться. А твои идеи? Такие взрослые, обстоятельные, продуманные, но очень смелые. В свои 10 ты знаешь и умеешь больше, чем я в свои 15. А может и в свои 44. Ты - энциклопедия знаний. Богомолы, змеи, вулканы, наша страна и весь мир со всеми его странами и столицами. И еще много чего еще! Лучший сын и брат, помни наши девчонки - самые-самые. И пока они улыбаются, знай, мы все делаем правильно. Их улыбка - наша главная задача. У тебя - лучшая мама на свете. И я ей так благодарен за все. И, конечно, за тебя". Павел Воля

В продолжении участник Comedy Club говорит, что не может и не хочет останавливать время.

"Пусть оно мчится, потому что оно прекрасно. Смейся, беги, покоряй, изучай и просто будь счастлив. Мы с мамой всегда рядом. Знай, что рядом всегда есть руки, которые являются самыми надежными бортиками. Десятилетний взрослый малыш, с первым юбилеем тебя. Нет слов, чтобы описать все то, что внутри. Только любовь. С днем рождения, Роберт. С Богом!" Павел Воля

"P.S. На этой фотографии ты впервые поехал со мной на гастроли. В целый тур. Ты был очень маленьким, но ты так просил, что я не смог тебе отказать. После, наверное, третьего города был выходной. Мы надели одинаковые костюмы с рисунками, которые нарисовали вы с Софией, и пошли погулять. И вот на этой большой поляне под огромным небом мы с тобой стояли очень долго и смотрели вдаль. Это ты предложил остановиться и помечтать. И мы стояли, смотрели вдаль и мечтали. И были просто счастливы. Будь счастлив, смотри вдаль и мечтай. Я стою сзади и мечтаю вместе с тобой", – заключил Воля.

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5 мая Воля написал письмо дочери.