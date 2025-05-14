Охают все гримерши и костюмерши: Павел Воля поздравил старшего сына с днем рождения

14 мая известный комик Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева отметили 12 день рождения старшего сына Роберта, сообщает Zakon.kz.

По этому поводу шоумен написал трогательное послание ребенку в Instagram.

"Прекрасные годы, полные счастья, смеха, путешествий, заляпанных футболок, побед и неожиданных открытий. Давай по порядку. Благодаря тебе мы узнали все о богомолах, вулканах и их видах, о змеях и их отличиях, о всех столицах мира, всех странах и их флагах, о всех океанах и их жителях и много еще о чем. Но особенно ты влюблен в Россию, конкретно в Башкирию, Пензу, Якутию (особенно зимой, в минус 50), Норильск, Камчатку, Дальний Восток, Чукотку, короче что-то подальше и похолоднее. Зимний парень, хотя родился в мае. Это удивительно для пензенского башкира, как ты всем представляешься", – написал телеведущий.

По его словам, любознательность Роберта не знает границ и это родителям очень нравится.

"Твоя детская непосредственность плюс голубые глаза, рыжие волосы и ямочка не щеке открывают любые двери и девичьи сердца. Ты не знаешь, но когда ты приезжаешь к нам на съемки, то охают все гримерши и костюмерши, когда ты выходишь из комнаты. Рост 170, размер ноги 41. Ты украл всю нашу одежду и обувь в 12 лет. Мальчик, что ты ешь? Такой добрый, такой веселый. Такой джентльмен. Взять у мамы сумку, открыть сестре дверь – всегда", – отметил Павел Воля.

Он также подчеркнул, что с сыном ему интересно все: "гулять с собаками, кататься на великах, валяться в траве, лепить снеговиков, строить шалаш из одеял, играть в теннис, ловить рыбу, жарить шашлык, читать книгу по странице каждой".

"Сынок, мы тебя безумно любим. Просто будь счастлив, расти с улыбкой, выбирай свой путь. Мы просто будем рядом. Всегда можешь рассчитывать на нас. С Богом, дорогой. Твои самые счастливые папа и мама", – резюмировал артист.

В комментариях мальчика поздравили не только поклонники Павла Воли.

"Такое чудесное поздравление. В самое сердце. Родители, мои поздравления! В такой семье по-другому и быть не может! Здоровья и счастья мальчишке! И Вам, конечно!" – написала известная певица Лариса Долина.

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