Павел Воля написал трогательное письмо дочери

Российский эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, юморист и участник Comedy Club Павел Воля 5 мая 2023 года опубликовал фотографию с дочерью Софией, которую поздравил с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram он написал трогательное письмо дочери:

"Софийка, моя маленькая, но уже так быстро взрослеющая девочка. Это пишет тебе твой папа. Когда ты станешь еще старше, наверняка ты найдешь это где-то в соцсетях, если они к тому времени вообще будут. Я тебя очень сильно люблю и поздравляю с твоим днем рождения. Сегодня тебе восемь лет! Спасибо тебе за эти восемь прекрасных, невероятных, наполненных радостью, лет, девочка".

Юморист отметил, что с появлением дочери его жизнь изменилась в самую лучшую сторону.

"Я стал больше улыбаться, я стал больше играть, я стал больше веселиться. Я бегу с тобой каждый раз, когда бежишь ты. Когда я прихожу домой, ты всегда встречаешь меня и, где бы ты ни находилась, очень быстро прибегаешь на своих тоненьких ножках, и обнимаешь меня так крепко, что я не могу поверить, что это и есть самая настоящая жизнь". Павел Воля

Обращаясь к дочери, артист подчеркнул, что обожает, когда она поет на заднем сиденье, что любит, когда она кружится в пышной юбке.

"Мне безумно интересно наблюдать за твоей красной вспотевшей мосей, когда ты на теннисном корте разрываешь ракетки, мячи и сетки. Ты такая классная, ты такая крутая, ты такая упорная. Ты такая добрая, нежная, ты такая честная. Тебе ничего, никогда не жалко для родных и близких, а иногда даже для совсем посторонних людей". Павел Воля

Он отметил, что у дочери большое и открытое сердце.

"Какое счастье быть отцом такого человека, как ты. Я самый счастливый папа на свете. Я желаю тебе одного – просто будь. Будь здорова и смейся так громко, как умеешь только ты, а я буду делать все для того, чтобы ты просто смеялась, улыбалась и была счастлива каждый день. Твой папа". Павел Воля

В комментариях Павел Воля написал постскриптум, в котором объяснил, что картина к опубликованному посту написана с фотографии.

"С фотографии, когда мы всей семьей были на отдыхе. И я, как сейчас, помню этот момент. Мы шли с моря, и вы с мамой и Робертом шли немножко впереди, а я сзади тащил тяжелые пляжные сумки. И вы так классно шли, разговаривали. Я был такой счастливый, шел сзади и наблюдал ваш приятный разговор. И вдруг, в какой-то момент, ты отпустила мамину ручку и очень быстро побежала ко мне. Я бросил сумки, схватил тебя, и мы очень долго стояли с тобой в обнимку. Мы с тобой просто обнимались, ни слова не говоря". Павел Воля

Юморист уточнил, что на фотографии Софии – два года. По его словам, с тех пор дочь не изменилась.

"Самое большое сердце в мире. Моя дочь! С Днем рождения. Восемь лет, София! Будь счастлива, дочка. Я тебя люблю! Я всегда рядом". Павел Воля

Фолловеров артиста письмо растрогало и умилило:

"До слез!"

"Как мило".

"Поздравляем!"



"Счастье, когда у ребенка такой папа!"

"Круто иметь такого отца, как Вы. Софью с днем рождения!"



"Сколько нежности, любви в этих словах. Счастья Вашей семье!"

"Вы писали своей дочке, а прорыдалась я... С днем рождения дочки!"

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