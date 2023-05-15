Каждый четвертый осужденный за коррупцию в Казахстане работал в органах внутренних дел

В Казахстане каждый четвертый из всех преданных суду за коррупционные преступления — сотрудник органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

По информации Finprom.kz, по итогам первого квартала 2023 года на коррупции в стране попалось 414 человек — на 8% меньше, чем годом ранее. В их отношении были вынесены постановления о признании подозреваемыми.

В аналогичном периоде 2022 года таковых насчитывалось 450 человек, на 13,6% меньше, чем за первый квартал 2021-го.

За тот же период было выявлено 339 человек, совершивших подобные преступления, против 321 человека годом ранее. Суду предали 234 обвиняемых.

Среди 414 подозреваемых у 307 человек правонарушения относились к тяжким статьям, у 88 человек — к средней тяжести, у 16 человек — к особо тяжким, у 3 человек — к статьям небольшой тяжести.

В региональном разрезе больше всего потенциальных коррупционеров было зафиксировано в Астане: 64 человека — на 14,3% больше, чем годом ранее.

"В тройку регионов-антилидеров также вошли Алматы (55 человек, плюс 27,9%) и Туркестанская область (37 человек, минус 2,6%). Далее идут Шымкент (29 человек) и Актюбинская область (27 человек)", – говорится в исследовании.

Наименьшая численность подозреваемых была отмечена в Улытауской и Абайской (по 2 человека в каждом регионе), а также в Павлодарской (6 человек) и Кызылординской (8 человек) областях.

Большинство лиц, в отношении которых вынесли постановления о признании подозреваемыми, подозревались в даче взятки: 155 человек. Еще 124 человека подозревались в получении взятки, 58 человек — в коррупционном мошенничестве, 19 человек — в присвоении или растрате вверенного чужого имущества, 18 человек — в злоупотреблении должностными полномочиями.

Среди лиц, преданных суду за коррупционные преступления, большинство — 26,1% — составили сотрудники органов внутренних дел: 61 человек, против 34 человек годом ранее.

Среди преданных суду было немало и служащих акиматов и их структурных подразделений (39 человек), Министерства финансов (7 человек), Министерства индустрии и инфраструктурного развития (6 человек), а также сотрудников комитета уголовно-исполнительной системы МВД (4 человека).

Ранее стало известно, что Казахстан вошел в топ-10 спортивно коррумпированных стран.