В Костанае клопы атаковали социальное общежитие

Пятиэтажное здание в микрорайоне КСК в Костанае давно имеет дурную славу. В этот раз жильцы социального общежития, расположенного на четвертом и пятом этажах, забили тревогу из-за полчищ тараканов и клопов. Кто виноват в сложившейся ситуации и как ее будут исправлять, разбирался Zakon.kz.

"Жить невозможно, спать страшно"

Само здание, в котором 177 комнат, находится на балансе отдела жилищных отношений акимата Костаная. Но на первом этаже расположено частное общежитие, на втором и третьем – Костанайский городской центр адаптации для женщин и детей. На четвертом и пятом этажах живут сироты, инвалиды, многодетные матери, пенсионеры, малоимущие семьи, которые не имеющие своего жилья и стоят в очереди.

О том, что в общежитии расплодились тараканы с клопами, жильцы рассказали депутатам маслихата. Причем тараканы почти никогда и не покидали здание.

"Жить здесь невозможно, дети все искусаны насекомыми. Приходится периодически травить эту живность и даже выкидывать мебель. После последней протравки спали спокойно буквально две недели, а после насекомые снова появились", – поделился один из жителей.

Жильцы не могут понять, почему после обработок тараканы и клопы появляются снова. Хотя в соцсетях живущие по соседству люди писали в комментариях, что вокруг самого здания много мусора, его некоторые постояльцы выкидывают из окон. Не лучше обстоит дело и на лестничных площадках: валяющийся там мусор – не редкость.

"В появлении клопов виноваты сами же люди. Они тащат в здание бывшие в употреблении вещи и мебель. А бывает, и с помоек их приносят. Не вовремя выносят мусор, поэтому и разводится всякая живность", – написали в комментариях костанайцы, живущие рядом со зданием.

Проблем с кусачими насекомыми, по словам жильцов, нет только в центре адаптации, в котором компания, выигравшая конкурс, по мере необходимости проводит дезинфекцию. Есть насекомые и в частном общежитии на первом этаже, но их не так много. Здесь тоже периодически проводят обработку.

Как пояснил пресс-секретарь городского акимата Олжас Дуйсеков, после обращения жителей общежития туда с осмотром выехали представители отдела ЖКХ, на балансе которого находится здание. В ближайшее время там начнутся работы по дезинфекции.

"Жильцов уже предупредили, что 20-21 мая будут проводиться дезинфекционные работы. Поэтому на это время людей попросили найти временное место для проживания. Работы проведут за счет организации, обслуживающей здание. Объявление о санитарной обработке было развешено на днях, и пока вопрос о размещении люди не поднимали", – пояснил Олжас Дуйсеков.

Общага как ящик Пандоры

Как признаются чиновники, здание по улице Кобланды батыра уже несколько лет является их головной болью. Но многие проблемы в нем возникают по вине самих постояльцев.

"В общежитии живут разные люди. Кто-то бережно относится и старается поддерживать чистоту, есть и обратные примеры", – сказал пресс-секретарь.

Немало проблем было и с началом капитального ремонта. Люди не хотели уезжать, боясь, что их обратно не заселят, но в то же время жаловались на плохие условия проживания, сырость и другие проблемы. В итоге договорились, и в 2020 году здание отремонтировали капитально. Но спокойная жизнь постояльцев длилась недолго.

Уже в октябре 2021 года посетив это здание, чиновники ужаснулись. На этажах остались единицы дверей с работающими замками, на месте замочных скважин были сквозные дыры, в некоторых местах были оторваны дверные косяки. Не меньше пострадали окна и подоконники, которые оказались сломанными во всех местах общего пользования. Тогда с постояльцами провели профилактические беседы совместно с участковым, а тем, кто продолжит "привычный" образ жизни, пригрозили выселением.

В середине февраля 2023 года во время единого дня приема граждан к акиму города Марату Жундубаеву обратилась одна из жительниц социального общежития, пожаловавшись на сырость и холод в комнатах. Аким пообещал лично посмотреть условия в здании и пообщаться с жителями. После встречи с ними сообщил в соцсетях, что осмотр общежития и разговор с жильцами, представителями обслуживающих и коммунальных компаний выявили, что ремонт в 2020 подрядчик сделал некачественно.

В ближайшее время здесь должны провести техническое обследование здания, составить дефектную ведомость, сделать смету, после выделения средств провести необходимые работы. Весь объем бюджетных средств, за-траченных на повторный ремонт данного общежития, взыщут с недобросовестного подрядчика в судебном порядке.

Сейчас жильцы ждут проведения дезинфекции. Но с уверенностью сказать, что насекомые здесь больше не появятся, никто не берется.