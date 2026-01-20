Придется принимать кадровые решения: Токаев заявил о претензиях к экономистам и энергетикам

Президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая 20 января 2026 года указал на важность развития авиации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что Казахстану, для того чтобы занять достойное место на глобальной карте логистики, нужны системные усилия и четкая стратегия действий.

"Перед правительством поставлена задача достижения конкретных результатов в авиации, в частности, грузовой авиации. То, что наша страна до сих пор не стала евразийским центром перевозки авиационных грузов, это, на мой взгляд, непростительное упущение, попросту говоря, абсурд. Правительством принято неправильное управленческое решение по созданию государственной грузовой авиакомпании. Эту задачу почему-то возложили на железнодорожную компанию "Қазақстан темір жолы". Если правительство не в состоянии выполнить поручение, передайте данный вопрос частным структурам", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, камень преткновения – цена на авиатопливо.

"Она слишком высокая, неконкурентоспособная в сравнении с аэропортами сопредельных государств. Страна, производящая сырую нефть, не может конкурировать по цене авиакеросина со странами, не занимающимися нефтедобычей. Это разве не абсурд?! В этой ситуации у меня есть серьезные претензии к нашим известным экономистам. Впрочем, к энергетикам тоже имеются схожие претензии. Похоже, придется принимать кадровые решения", – подчеркнул президент.

Он еще раз напомнил, что главная стратегическая цель Казахстана – не сбавлять темпы качественного экономического роста.

20 января 2026 года глава государства заявил о необходимости корректировки Налогового кодекса с учетом предложений общественности для сохранения качественного экономического роста.