Они фактически примут новую Конституцию – депутат о конституционной комиссии

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев 20 января 2026 года в кулуарах после V заседания Национального курултая поделился мнением о поручении президента по созданию нового Парламента – Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у мажилисмена, когда и насколько будет обновлен состав правительства после создания однопалатного Парламента.

"Подразумевается, что и правительство будет обновлено. Насколько – это станет известно позже. Пока не могу об этом ничего сказать, потому что еще не назначена дата референдума. Известно, что будет создана конституционная комиссия из 100 профессионалов – мажилисмены, сенаторы, конституционисты, юристы и общественники. Они фактически будут принимать новую Конституцию", – сказал Пономарев.

А вот ответить на вопрос, кто из членов Кабмина, по его мнению, сохранит свои должности, депутат не смог.

"Трудно сказать. Практически невозможно. Я даже не могу сказать, кто из моих коллег и я сам – войдем ли мы в обновленный Парламент", – добавил Пономарев.

Ранее мы рассказывали, что в Кызылорде стартовал Нацкурултай с участием Касым-Жомарта Токаева. На нем было объявлено, что новый однопалатный Парламент будет называться Курултаем.