Закон об электросамокатах и "моторашках" суров, но это "визуально"

Законодательные поправки относительно электросамокатов и прочих нетрадиционных транспортных средств взбудоражили общество. Новеллы вводят удивительные ограничения по их эксплуатации, но не содержат главного – обязанности госрегистрации, рассказал Zakon.kz автоэксперт Алексей Алексеев.

Законодательство, как всегда, не успевает за техническим прогрессом.

"У нас с каждым годом на дорогах и тротуарах появляется все больше и больше разных видов транспорта. А законодатели не определились даже с термином, как их всех назвать. Хотя бы как в одной соседней стране – средством индивидуальной мобильности... По отдельным видам понятия тоже отсутствуют. Нынешние поправки упоминают только электросамокат. Моноколеса не упоминают, гироскутеры не упоминают, о разного рода "моторашках", как я их называю, на которых ездят доставщики пиццы и прочего, тоже ни слова", – говорит автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Алексей Алексеев.

Вся эта кочевая рать, носящаяся по улицам городов, особенно крупных, законодательством не учтена, номерными знаками не отмечена. Мало того, что число транспортных средств само по себе значительно выросло (насколько именно, неизвестно: статистика, разумеется, не ведется). Так еще неучтенка порождает безответственность. Правила дорожного движения электроджигиты не соблюдают – зачем, если все равно не накажут.

Отсюда типичные ДТП с участием "моторашек", столкновения самокатов с пешеходами и вообще рост взаимной озлобленности на улицах. Ситуация уже давно, еще несколько лет назад, требовала правового урегулирования. Принятые на пленарном заседании Мажилиса поправки к Закону РК "О дорожном движении" должны были стать компромиссом, примиряющим разных участников дорожного движения. Однако документ получился, что называется, "сырой". И не устроил ни пешеходов с автомобилистами, ни даже самих самокатчиков.

Чем именно? Об этом скажем подробно.

Электросамокаты и прочие "моторашки" не подлежат госрегистрации

Так было прежде, ничего не изменилось и с принятием закона. Но раз так, если документ не предоставляет возможности наказать нарушителей, он не имеет никакого практического смысла.

"Сейчас главная беда – вот эти самые "моторашки". Ездят без номеров, без шлемов, без регистрации, а главное, без прав. При этом аппараты достаточно мощные, чтобы развивать скорость до 60 км в час и выше. И ведь они передвигаются не только по дорогам, где из-за пренебрежения правилами постоянно сталкиваются с автомобилями. Они давят и пешеходов на тротуарах. Причем безнаказанно. Чтобы такого не было, все эти нестандартные, назовем их так, средства передвижения должны подлежать обязательной государственной регистрации". Алексей Алексеев

И это – принципиальный момент. Транспортное средство без госномера нереально идентифицировать, а значит, и оштрафовать владельца. Абсурдно вводить какие бы то ни было нормы, если их невозможно администрировать, если за нарушение этих норм нельзя привлечь к ответственности. Тем более видеофиксация госномера актуальна в случае с высокомобильными аппаратами, когда виновный легко может удрать с места происшествия – и никакой автопатруль из-за пробок его не догонит.

Подпункт 3) статьи 62 Закона РК "О дорожном движении" прямо декларирует, что государственная регистрация осуществляется в целях выявления и пресечения правонарушений, связанных с использованием транспортных средств. Из чего следует (и это закреплено в статье 64), что все транспортные средства подлежат государственный регистрации, за определенным исключением. Эти исключения, во-первых: механические транспортные средства ВС РК, которые регистрирует военная полиция, но это очевидно не наш случай. Во-вторых, не подлежат регистрации боевые машины, трамваи и прочие рельсовые средства, трактора и прицепы, используемые вне дорог, а равно транспорт, зарегистрированный в другом государстве и ввезенный в Казахстан на срок менее года. Тоже не наш случай.

И в-третьих, не требуется регистрация на мотоциклы, трициклы, квадроциклы и мопеды с максимальной конструктивной скоростью не более 50 км в час. А вот это уже интереснее.

Не говоря о том, что "моторашки" без номеров, которые сейчас рассекают по улицам казахстанских городов, легко превышают этот лимит, так еще не охваченными законом оказывается множество других видов транспортных средств – плодов технического прогресса. Назовем их.

"Моноколеса – скорость движения от 25 до 70 км в час, в зависимости от модели. "Моторашки" – ну их можно, наверное, назвать мотороллерами – тоже достигают 70 км в час. Гироскутеры – около 20 км в час. Сегвеи – когда-то эти доски были популярны, сейчас меньше стало – примерно столько же". Алексей Алексеев

Закон об изменениях и дополнениях в некоторые законодательные акты по вопросам дорожного движения, который Мажилис принял 10 мая, ввел только две новые дефиниции: электросамокат и малое электрическое транспортное средство. По самокатам хотя бы внесена ясность, что их конструктивный максимум не должен превышать 25 км в час. Но ни относительно электросамокатов, ни тем более относительно всех остальных "малых транспортных средств" закон определенно не говорит ничего: ни того, что они должны быть зарегистрированы, ни того, что не должны. Вот такое знаковое умолчание.

Впрочем, пока это, строго говоря, еще не действующий закон. Теперь документ поступил в Сенат, после одобрения которым уйдет на подпись президенту. И только через 10 дней после первого официального опубликования будет введен в действие. Но ведь Сенат может поправки не одобрить. И вернуть на доработку в Мажилис. Тем более, что придраться можно не только к этому.

По тротуару "пролетел" самокат, ругались все пешеходы

Документ критикуют не только пешеходы с автомобилистами, но и самокатчики. По предлагаемым новым правилам в правовом поле остаются лишь электросамокаты со скоростью не выше 25 км в час.

"А чем считать скоростные аппараты, которые способны развивать скорость и 60, и 70 км в час? У нас таких много. В законе не сказано. А ведь вопрос касается интересов множества их владельцев и должен быть урегулирован". Алексей Алексеев

Другой момент – разрешение передвижения электросамокатов по тротуару со скоростью не выше шести километров в час. Сами законодатели сомневаются в том, что эту норму можно администрировать. Ведь в пешеходных зонах нет камер, регистрирующих скорость, а у самокатов – регистрационных номеров, и они, как уже говорилось, не планируются.

Далее. Шесть километров – это скорость пешеходов, плюс-минус.

"То есть предполагается, что, если самокатчик обгонит пешехода, нарушение будет визуально очевидно. Но, подчеркну, не для суда, если до него дело дойдет. Без измерительных приборов это будет штраф необоснованный". Алексей Алексеев

А теперь зададимся вопросом: зачем человек берет самокат, например, в прокат? Наверняка же, чтобы перемещаться быстрее, чем пешеход. Тем более, что каждая лишняя минута проката увеличивает его стоимость.

И тогда что получается? Формальное ограничение скорости является фактически запретом на использование средств индивидуальной мобильности на тротуарах. Но… Учитывая, что контроля никакого не будет – раз, и что по правилам дорожного движения превышение скорости менее чем на 10 км не предусматривает штрафа – два, самокатчики как гоняли по тротуарам со скоростью 15 км в час, так и будут. И ничего им за это не будет.

В общем, привычная ситуация: dura lex, sed… dura.

Строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения

Почему разработчики документа допустили столь очевидные оплошности, а депутаты Мажилиса их пропустили? Проблема, очевидно, не в юридической технике.

И даже не в лоббировании со стороны компаний, предлагающих кикшеринговые услуги, а равно продающих электросамокаты. Хотя, не исключено, у них может быть свой интерес в сохранении статус-кво, когда спрос на соответствующие товары и услуги не сдерживается никакими ограничительными мерами со стороны государства. Интересно будет к этой теме вернуться, но в том-то и дело, что проблема – глобальная.

Стремительный рост числа новейших нестандартных средств индивидуальной мобильности – головная боль стран всего мира, не только Казахстана. Беда в том, что однозначного положительного международного опыта, которым можно было бы воспользоваться, на этот счет нет.

Общим местом стал пример Парижа, муниципалитет которого запретил аренду электросамокатов с 1 сентября 2023 года. Но и в других городах и странах власти также паникуют, поскольку не знают, как справиться с неожиданной проблемой. Причина – та же, что и у нас: законодательство не успевает за техническим прогрессом. Но и у них, и у нас есть еще одна причина: альтернатива индивидуальному транспорту слишком дорога.

Если самокатчиков-клерков и мотокурьеров в переполненных городах прижать к ногтю и подчинить правилам, они вернутся в метро и омнибусы – и сделают их еще невыносимее. Надо будет решать фундаментальные вопросы инфраструктуры, строить новые дороги и развязки. Это затратно и хлопотно. Поэтому тот же Париж предпочел запрет проката официальной регистрации.

Это временная передышка, которую власти дали себе, чтобы взять паузу. Осмотреться. И ничего не сделать.

Гораздо проще и дешевле дать людям возможность решать проблему самостоятельно, передвигаться в потоке машин на свой страх и риск на тех же самокатах и "моторашках". Формально ограничивать, но фактически предоставить их сами себе. Поэтому-то ни в "просвещенной" Европе, ни в продвинутой Азии все эти электроорды не подлежат регистрации.

"Самокатная культура еще нигде в мире как следует не сложилась. Слишком новый вид транспорта. Но если в той же Голландии была традиционная велосипедная культура, и в достатке дорожек, чтоб самокатчикам не гонять по тротуарам, то в Казахстане этого не было. В центре Алматы систему, правда, создали, но не далее. И даже из города Алматы выехать хоть в каскеленском, хоть в талгарском направлении невозможно". Алексей Алексеев

Как бы там ни было, в Казахстане не нашли ничего лучшего, чем взять на вооружение эту "передовую" мировую страусиную политику – разрешить нельзя запретить. Но рано или поздно проблему нетрадиционного индивидуального транспорта все равно придется решать.

Напомним, ранее Zakon.kz сообщал, что Мажилис принял изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам дорожного движения.