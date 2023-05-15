Казахстанцам напомнили, что нужно делать при укусе клеща

В теплые весенние дни, помимо хорошей погоды и прогулок на воздухе, нас подстерегает такая опасность, как клещи. Сезоном клещей принято считать период с апреля по сентябрь, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля говорится, что клещи могут передавать такие заболевания, как туляремия, клещевой энцефалит и клещевой риккетсиоз.

Клещевой риккетсиоз часто путают с клещевым энцефалитом, так как оба эти заболевания переносятся клещами.

"Наиболее тяжелое заболевание – клещевой энцефалит, это заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Клещевой риккетсиоз в отличие от клещевого энцефалита, протекает доброкачественно, заболевание заканчивается выздоровлением. Заболевший человек не заразен для окружающих". Пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК

Немного о том, как нападают клещи.

Насекомые поджидают "жертву" на травяной растительности, реже на кустарниках, но никогда не заползают на деревья, не падают и не прыгают с них.

"Стоит рядом с клещом оказаться человеку, как клещ, прицепившись к коже, одежде, ползет вверх, пока не найдет укромное место под одеждой, чтобы присосаться к телу. Ползут клещи всегда вверх, поэтому обнаруживают их под мышками, в паху, на спине, на шее и голове. Если вы находитесь в лесу, в степи или на даче, необходимо проводить каждые 15-20 минут осмотры для обнаружения клещей". Пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля

При укусе клеща необходимо срочно обратиться в травматологический пункт, где его снимут, а место укуса осмотрят и обработают.

Если клещ присосался, и нет возможности обратиться в травмпункт, то клеща, в любом случае, нужно удалить. Извлечение производится путем захвата пинцетом или пальцами, как можно ближе к месту присасывания, легкими качательными движениями. Место присасывания затем необходимо смазать йодной настойкой или спиртом.

Выходя в лес, парк или на любую территорию, где встречаются клещи, необходимо одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся насекомых.

В заключении сказано, что эффективность защиты многократно увеличивается при обработке одежды специальными аэрозольными химическими средствами-акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно). Эти средства никогда не следует наносить на кожу, во избежание нежелательных реакций.

12 мая сообщалось о начале второго тура противоклещевых обработок на территории Алматы.