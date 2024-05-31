Замруководителя спецЦОНа Алматы подозревают в мошенничестве
По данным Антикоррупционной службы, его подозревают в завладении мошенническим путем денежных средств в сумме 930 тыс. тенге местного предпринимателя под предлогом беспрепятственного приема документов и допуска к сдаче экзаменов курсантов автошколы для получения водительских удостоверений.
Антикор также поделился видео с моментом задержания замруководителя.
"Расследование продолжается", – уточнили специалисты.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
3 мая Антикор сообщил, что вАстане осудили работников спецЦОНа, посредников и полицейских, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей. Подробнее с приговором можно ознакомиться по ссылке.
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