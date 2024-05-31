Замруководителя спецЦОНа Алматы подозревают в мошенничестве

Антикоррупционная служба по Алматы проводит досудебное расследование в отношении заместителя руководителя специализированного отдела №1 по обслуживанию населения филиала НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

По данным Антикоррупционной службы, его подозревают в завладении мошенническим путем денежных средств в сумме 930 тыс. тенге местного предпринимателя под предлогом беспрепятственного приема документов и допуска к сдаче экзаменов курсантов автошколы для получения водительских удостоверений.

Антикор также поделился видео с моментом задержания замруководителя.

"Расследование продолжается", – уточнили специалисты.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

3 мая Антикор сообщил, что вАстане осудили работников спецЦОНа, посредников и полицейских, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей. Подробнее с приговором можно ознакомиться по ссылке.