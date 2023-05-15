"Не принимал решений, которые должен был принять" – зампред КНБ о Масимове

Зампредседателя КНБ Марат Колкобаев прокомментировал уголовное дело в отношении экс-главы ведомства Карима Масимова, ответив, что он "не принимал решений, которые должен был принять", сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса Марат Колкобаев отметил, что КНБ вел только досудебное предварительное расследование.

"Первый руководитель не принимал те решения, которые должен был предпринять. Вот и все. Поэтому и привлекается к уголовной ответственности. (...) В ходе следствия все выяснилось, многое я, конечно, сказать не могу, но могу отметить, что приказа не было, он просто не принял решения. Могу сказать только это, и так много сказал вам". Марат Колкобаев

Комментировать изъятие имущества у Карима Масимова он не стал, отметив, что решение принял суд и заниматься этим должны будут судебные исполнители. Марат Колкобаев добавил, что экс-глава КНБ и другие осужденные сотрудники могут еще подать апелляцию.



"После апелляции кассация есть еще. До этого времени он будет находиться в следственном изоляторе". Марат Колкобаев

Раскрывать завесу тайны январских событий он не стал.

"Дело совершенно секретное, мы что, разглашать секреты будем? Наверное, нет. Полной информации не будет. Как вам объяснить? Есть закон о защите секретов. В любой стране. На сегодня уголовное дело имеет гриф "совершенно секретно". Если я сегодня разглашу все нюансы этого уголовного дела, то сяду рядом с теми, чьи дела расследуются". Марат Колкобаев

На пленарном заседании Мажилиса Марат Колкобаев рассказал, что изменилось в КНБ после январских событий.