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"Не принимал решений, которые должен был принять" – зампред КНБ о Масимове

Казахстан КНБ Масимов Фото: Zakon.kz
Зампредседателя КНБ Марат Колкобаев прокомментировал уголовное дело в отношении экс-главы ведомства Карима Масимова, ответив, что он "не принимал решений, которые должен был принять", сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса Марат Колкобаев отметил, что КНБ вел только досудебное предварительное расследование.

"Первый руководитель не принимал те решения, которые должен был предпринять. Вот и все. Поэтому и привлекается к уголовной ответственности. (...) В ходе следствия все выяснилось, многое я, конечно, сказать не могу, но могу отметить, что приказа не было, он просто не принял решения. Могу сказать только это, и так много сказал вам".Марат Колкобаев

Комментировать изъятие имущества у Карима Масимова он не стал, отметив, что решение принял суд и заниматься этим должны будут судебные исполнители. Марат Колкобаев добавил, что экс-глава КНБ и другие осужденные сотрудники могут еще подать апелляцию. 

"После апелляции кассация есть еще. До этого времени он будет находиться в следственном изоляторе".Марат Колкобаев

Раскрывать завесу тайны январских событий он не стал.

"Дело совершенно секретное, мы что, разглашать секреты будем? Наверное, нет. Полной информации не будет. Как вам объяснить? Есть закон о защите секретов. В любой стране. На сегодня уголовное дело имеет гриф "совершенно секретно". Если я сегодня разглашу все нюансы этого уголовного дела, то сяду рядом с теми, чьи дела расследуются".Марат Колкобаев

На пленарном заседании Мажилиса Марат Колкобаев рассказал, что изменилось в КНБ после январских событий.

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