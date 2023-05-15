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Холодную воду отключат в нескольких микрорайонах Алматы

Несколько микрорайонов Алматы временно отключат от холодной воды Фото: pixabay
Несколько жилых массивов в двух районах Алматы на день отключат от холодного водоснабжения из-за запланированной замены технологического оборудования, сообщает Zakon.kz.

По данным ГКП "Алматы су", 17 мая с 08:00 до 20:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Медеуского района в микрорайонах Атырау 1, 2, 3.

18 мая с 09:00 до 17:00 временно будет приостановлена подача воды в Ауэзовском районе, мкр. "Таугуль -1" №№ 44-52, мкр."Таугуль-2" №№ 1-4, 7-9, 12-14, 21-30, 36-40, 95-97.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Телефон для справок: 274-66-66".Пресс-служба ГКП "Алматы су"

23 апреля сообщалось, что в Алматы несколько домов отключили от водоснабжения.

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