Еще в одном районе Алматы отключат холодную воду

В Алатауском районе Алматы 18 июля отключат холодное водоснабжение в одном из жилых массивов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в "Алматы су", с 09:00 до 17:00 часов в ряде жилых домов в рамках плановой модернизации инженерной инфраструктуры отключат воду:

в микрорайоне Айгерим по улицам Наби, Ашимова, Бенберина;

в жилом комплексе "Ырысты".

"По завершении монтажных мероприятий водоснабжение будет восстановлено поэтапно с учетом проведения обязательных пусконаладочных и тестовых работ. Просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам", – обратились в "Алматы су".

Дополнительную информацию можно получить по телефону 274-66-66.

Кроме того, в Бостандыкском районе 17 июля в некоторых домах отключат холодную воду.