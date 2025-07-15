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События

Еще в одном районе Алматы отключат холодную воду

раковина в ванной, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 16:54 Фото: pexels
В Алатауском районе Алматы 18 июля отключат холодное водоснабжение в одном из жилых массивов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в "Алматы су", с 09:00 до 17:00 часов в ряде жилых домов в рамках плановой модернизации инженерной инфраструктуры отключат воду:

  • в микрорайоне Айгерим по улицам Наби, Ашимова, Бенберина;
  • в жилом комплексе "Ырысты".
"По завершении монтажных мероприятий водоснабжение будет восстановлено поэтапно с учетом проведения обязательных пусконаладочных и тестовых работ. Просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам", – обратились в "Алматы су".

Дополнительную информацию можно получить по телефону 274-66-66.

Кроме того, в Бостандыкском районе 17 июля в некоторых домах отключат холодную воду. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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