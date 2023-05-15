Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Четырех болельщиков задержали после футбольного матча в Алматы

Четырех болельщиков задержали после футбольного матча в Алматы Фото: Zakon.kz
14 мая в Алматы состоялся матч между футбольными клубами "Кайрат" и "Актобе. Поболеть за свои команды пришли 17 тысяч человек. В перерыве между матчами за пределами стадиона произошел инцидент с участием четырех болельщиков, сообщает Zakon.kz.

Полицейские остановили конфликт. 

"Участники инцидента были доставлены в Управление полиции Медеуского района. Претензий друг к другу стороны не имеют", – сообщила пресс-служба ДП города Алматы.

После проведения праворазъяснительной беседы они были отпущены.

14 мая в Алматы прошел матч между футбольными клубами "Актобе" и "Кайрат". Игра завершилась в пользу хозяев поля 2:1. В этот же день в социальных сетях появилось видео. На кадрах за болельщиками бегают полицейские. 

Читайте также

В Жамбылской области 80-летний мужчина обменял у 5-летней девочки телефон на яблоко

В Алматы задержали полицейского за распространение наркотиков

Главное к утру: чемпионство в боксе, поджог авто журналиста и смерть работника газоперерабатывающего завода

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
ЧП
Обрушение фасада дома прокомментировали в акимате Алматы
Димаш поздравил казахстанских боксеров с медалями
Димаш поздравил казахстанских боксеров с медалями
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления