Четырех болельщиков задержали после футбольного матча в Алматы
Фото: Zakon.kz
14 мая в Алматы состоялся матч между футбольными клубами "Кайрат" и "Актобе. Поболеть за свои команды пришли 17 тысяч человек. В перерыве между матчами за пределами стадиона произошел инцидент с участием четырех болельщиков, сообщает Zakon.kz.
Полицейские остановили конфликт.
"Участники инцидента были доставлены в Управление полиции Медеуского района. Претензий друг к другу стороны не имеют", – сообщила пресс-служба ДП города Алматы.
После проведения праворазъяснительной беседы они были отпущены.
14 мая в Алматы прошел матч между футбольными клубами "Актобе" и "Кайрат". Игра завершилась в пользу хозяев поля 2:1. В этот же день в социальных сетях появилось видео. На кадрах за болельщиками бегают полицейские.
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