Четырех болельщиков задержали после футбольного матча в Алматы

Фото: Zakon.kz

14 мая в Алматы состоялся матч между футбольными клубами "Кайрат" и "Актобе. Поболеть за свои команды пришли 17 тысяч человек. В перерыве между матчами за пределами стадиона произошел инцидент с участием четырех болельщиков, сообщает Zakon.kz.

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