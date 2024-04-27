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МВД: Футбольных болельщиков привлекли к ответственности после матча "Кайрат" - "Актобе"

футбольные болельщики, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 09:12 Фото: скриншот видео
Футбольных болельщиков ФК "Актобе" и "Кайрат" привлекли к административной ответственности алматинские правоохранители, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев сообщил, что причиной стала нецензурная брань и загрязнение мест общего пользования. Также "административки" достались за мелкое хулиганство, нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях и распитие алкогольных напитков в общественном месте.


"Необходимо подчеркнуть, что таким поведением наносится урон не только институту "футбольных болельщиков", но и имиджу всей страны. Болеть за свои команды, эмоционально их поддерживать можно и нужно, но исключительно в рамках закона. Не оскорбляя своим поведением как оппонентов, так и обычных граждан", – сказал Алекешев. 

Также он напомнил, что каждое противоправное действие, посягающее на общественный порядок, обязательно повлечет за собой ответственность.

"Актобе" уверенно лидирует в QFL-2024. 20 апреля западноказахстанский футбольный клуб обыграл на выезде алматинский "Кайрат" со счетом 3:1.

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