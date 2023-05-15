Оксана Самойлова показала, как перекапывает огород

После отдыха в Африке российский блогер Оксана Самойлова отправилась с семьей на дачу. На странице в Instagram она поделилась видео, как трудится на грядках, сообщает Zakon.kz.

Сменив брендовую одежду на балахон и галоши предпринимательница не только орудовала лопатой, но и взяла в руки технику для вскапывания почвы.

Кроме того, она отметила, что счастлива, когда "дети валяются в грязи, собирают жуков, едят с грядки".

2 мая сообщалось, что налоговая заблокировала счета компаний Самойловой.

Комментаторы незамедлительно отреагировали и шутливо добавили, что уехав в деревню, она скрывается от налоговой службы.