Налоговая заблокировала счета компаний Оксаны Самойловой
Как сказано в публикации "Известий", речь идет о предприятиях ООО "Фэмэли Фест" и ООО "Айэмспэшел". Компании занимаются продажей одежды и обуви оптом и в розницу.
По данным telegram-канал Mash, оба предприятия показали нулевую выручку за прошлый год, чем и вызвали подозрения у налоговой.
Оксана Самойлова – известный российский блогер. С 2012 года супруга рэпера Джигана.
Стоит отметить, что это не первая проверка в отношении блогеров.
27 апреля в пресс-службе Следственного комитета России заявили о задержании "королевы марафонов" Елены Блиновской.
По данным следователей, блогер оказывала информационные услуги и в 2019-2021 годах не заплатила налогов на 918 миллионов рублей (более 5 млрд тенге). Она легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций.
Кроме того, в марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против блогера-миллионника Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее мужа Артема Чекалина. Их подозревают в отмывании денег в особо крупном размере.