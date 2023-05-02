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Налоговая заблокировала счета компаний Оксаны Самойловой

Самойлова налоговая Фото: Instagram/samoylovaoxana
Операции по счетам двух компаний российского блогера Оксаны Самойловой приостановлены по решению Федеральной налоговой службы, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в публикации "Известий", речь идет о предприятиях ООО "Фэмэли Фест" и ООО "Айэмспэшел". Компании занимаются продажей одежды и обуви оптом и в розницу.

По данным telegram-канал Mash, оба предприятия показали нулевую выручку за прошлый год, чем и вызвали подозрения у налоговой.

Оксана Самойлова – известный российский блогер. С 2012 года супруга рэпера Джигана.

Стоит отметить, что это не первая проверка в отношении блогеров.

27 апреля в пресс-службе Следственного комитета России заявили о задержании "королевы марафонов" Елены Блиновской.

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По данным следователей, блогер оказывала информационные услуги и в 2019-2021 годах не заплатила налогов на 918 миллионов рублей (более 5 млрд тенге). Она легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций.

Кроме того, в марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против блогера-миллионника Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее мужа Артема Чекалина. Их подозревают в отмывании денег в особо крупном размере.

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