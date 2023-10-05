Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Безумный наряд и дети: пользователи атаковали аккаунт Самойловой

ролик хейт Самойлова Фото: скриншот видео/Instagram/samoylovaoxana
Известный российский блогер Оксана Самойлова поделилась с подписчиками на странице в Instagram новым шуточным видео с участием детей. Однако комментаторы не оценили старания звездной семьи, сообщает Zakon.kz.

Рилс был опубликован 4 октября 2023 года.

На кадрах жена рэп-исполнителя Джигана пытается найти пульт от авто. В это время ее дети яростно открывают двери запертой машины.

"Кому знакомо?" – спрашивает в подписи к видеоролику Самойлова.

Не все фолловеры остались довольны увиденным и решили оставить свои негативные отзывы.

  • Машину жалко... Зачем ради рилса такую дичь творить.
  • Что именно должно быть знакомо? Невоспитанность и дебилизм детей, которые не умеют себя вести?
  • Что за глупость. В зависимости – какое воспитание.
  • Мне одной машину жалко?
  • Нет, не знакомо.
  • Рилс о полной невоспитанности детей, причем как старших, так и младших…. Смешного мало.
  • Какой бред...
  • Как можно так долбить машину?

Другая часть подписчиков обратила внимание на наряд и худобу модели.

  • Я одна смотрела на ее ноги?
  • Это фильтр худобы или вы так похудели?
  • Я одна зашла, чтоб почитать комменты про штаны?
  • Что у вас за безумные наряды?
  • Мне костюм не нравится, особенно штаны, ноги смешные.
  • У меня вопрос, как ходить в штанах такой длины?

Конечно же, преданные фанаты вступились за кумира и отметили, что не стоит принимать ролик всерьез.

Оксана Самойлова нередко становится объектом внимания хейтеров.

Материал по теме

Комментаторы осудили Оксану Самойлову за наряд на 1 сентября

Ранее комментаторы осудили ее за появление на школьной линейке в штанах с имитацией трусов.

Читайте также

"Когда успели родить третьего": жена Айкына показала подросших детей
"Когда успели родить третьего": жена Айкына показала подросших детей
Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Прямая трансляция Азиатских игр с участием Казахстана
Что творится в 12-й день Азиады с участием Казахстана: прямая трансляция
Как выглядит медальная таблица Азиады после одиннадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после 11 дня соревнований
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления