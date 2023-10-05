Безумный наряд и дети: пользователи атаковали аккаунт Самойловой
Фото: скриншот видео/Instagram/samoylovaoxana
Известный российский блогер Оксана Самойлова поделилась с подписчиками на странице в Instagram новым шуточным видео с участием детей. Однако комментаторы не оценили старания звездной семьи, сообщает Zakon.kz.
Рилс был опубликован 4 октября 2023 года.
На кадрах жена рэп-исполнителя Джигана пытается найти пульт от авто. В это время ее дети яростно открывают двери запертой машины.
"Кому знакомо?" – спрашивает в подписи к видеоролику Самойлова.
Не все фолловеры остались довольны увиденным и решили оставить свои негативные отзывы.
- Машину жалко... Зачем ради рилса такую дичь творить.
- Что именно должно быть знакомо? Невоспитанность и дебилизм детей, которые не умеют себя вести?
- Что за глупость. В зависимости – какое воспитание.
- Мне одной машину жалко?
- Нет, не знакомо.
- Рилс о полной невоспитанности детей, причем как старших, так и младших…. Смешного мало.
- Какой бред...
- Как можно так долбить машину?
Другая часть подписчиков обратила внимание на наряд и худобу модели.
- Я одна смотрела на ее ноги?
- Это фильтр худобы или вы так похудели?
- Я одна зашла, чтоб почитать комменты про штаны?
- Что у вас за безумные наряды?
- Мне костюм не нравится, особенно штаны, ноги смешные.
- У меня вопрос, как ходить в штанах такой длины?
Конечно же, преданные фанаты вступились за кумира и отметили, что не стоит принимать ролик всерьез.
Оксана Самойлова нередко становится объектом внимания хейтеров.
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