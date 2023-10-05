Безумный наряд и дети: пользователи атаковали аккаунт Самойловой

Известный российский блогер Оксана Самойлова поделилась с подписчиками на странице в Instagram новым шуточным видео с участием детей. Однако комментаторы не оценили старания звездной семьи, сообщает Zakon.kz.

Рилс был опубликован 4 октября 2023 года.

На кадрах жена рэп-исполнителя Джигана пытается найти пульт от авто. В это время ее дети яростно открывают двери запертой машины.

"Кому знакомо?" – спрашивает в подписи к видеоролику Самойлова.

Не все фолловеры остались довольны увиденным и решили оставить свои негативные отзывы.

Машину жалко... Зачем ради рилса такую дичь творить.

Что именно должно быть знакомо? Невоспитанность и дебилизм детей, которые не умеют себя вести?

Что за глупость. В зависимости – какое воспитание.

Мне одной машину жалко?

Нет, не знакомо.

Рилс о полной невоспитанности детей, причем как старших, так и младших…. Смешного мало.

Какой бред...

Как можно так долбить машину?

Другая часть подписчиков обратила внимание на наряд и худобу модели.

Я одна смотрела на ее ноги?

Это фильтр худобы или вы так похудели?

Я одна зашла, чтоб почитать комменты про штаны?

Что у вас за безумные наряды?

Мне костюм не нравится, особенно штаны, ноги смешные.

У меня вопрос, как ходить в штанах такой длины?

Конечно же, преданные фанаты вступились за кумира и отметили, что не стоит принимать ролик всерьез.

Оксана Самойлова нередко становится объектом внимания хейтеров.

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