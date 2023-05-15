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Полузащитник "Кайрата" пришел в сознание

травма, футбол, инцидент Фото: Instagram/f.c.kairat
Как отметили в пресс-службе футбольного клуба "Кайрат", полузащитник Арсен Буранчиев пришел в сознание после серьезной травмы, полученной во время игры "Кайрат" – "Атырау". По последним данным, игрок находится под постоянным наблюдением врачей, сообщает Zakon.kz.

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Также в "Кайрате" отметили, что деньги от продажи билетов направят игроку и его близким. 

"Решением клуба, все средства с продажи билетов на матч 1/4 финала Кубка Казахстана "Кайрат" – "Атырау" будут перечислены Арсену Буранчиеву и его семье", - говорится в сообщении футбольного клуба.

14 мая полузащитник "Кайрата" Арсен Буранчиев оказался в больнице после матча с "Актобе" – 2:1. Арсен пострадал в результате столкновения с бразильским нападающим Элдером Сантаной. 

"Кайрат" обыграл "Актобе" с новым рекордом КПЛ-2023 по посещаемости. Этот поединок на Центральном стадионе Алматы посетили 21 845 зрителей.

А главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер рассказал, что футболисты посвятили победу от лица команды Арсену. 

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