В КНБ озвучили новые детали по самоубийству курсанта академии

Заместитель председателя КНБ Марат Колкобаев в мажилисе прокомментировал случай смерти курсанта академии КНБ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Колкобаев напомнил, что по данному случаю на сегодня полицией ведется уголовное расследование.

"Любой факт суицида расследуется в рамках уголовного дела "доведение до самоубийства", чтобы исключить эту версию, что человека довели до самоубийства... По результатам мы, конечно, будем извещены и будем делать выводы", – заверил он.

Между тем, по его словам, по этому факту в КНБ провели тщательное служебное расследование.

"На входе в органы национальной безопасности кандидаты проходят тщательное исследование, в том числе и психологическое на детекторе лжи. В дальнейшем в академии ведется мониторинг, у нас есть специальная и психологическая служба, и кадровая служба. В конце концов есть департамент собственной безопасности. На сегодня после данного случая проведен анализ и внесены серьезные коррективы в работе по проверке. Вся причина, вы сами сказали, в лудомании, она пришла и к нам. Это единственный случай за всю историю академии КНБ. Главная причина лудомания, она как говорится возникает не сразу, это провоцируется чем-то. Самое главное выявить момент, когда человек начинает быть азартным", – добавил спикер.

Ранее сообщалось, что в Алматы покончил с собой курсант Академии КНБ.