Комплаенс-службы помогут в борьбе с коррупцией

Об актуальном состоянии, о кадровой политике института антикоррупционного комплаенса рассказал Zakon.kz Дмитрий Малахов, первый заместитель Председателя Агентства РК по противодействию коррупции, генерал-майор антикоррупционной службы.

Дмитрий Малахов считает, что система антикоррупционного комплаенса в нынешних реалиях является наиболее эффективным инструментом предотвращения и профилактики коррупции в организации. Однако структура этого сложного и комплексного института требует длительного планомерного внедрения.

Развитие антикоррупционного комплаенса в Казахстане

Данный институт в нашей стране законодательно был закреплен в 2020 году, когда в Законе "О противодействии коррупции" появилась норма, что в субъектах квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб.

Основная задача антикоррупционных комплаенс-служб – обеспечение соблюдения организацией и ее работниками законодательства страны в сфере противодействия коррупции. На начальных этапах становления института функции комплаенса возлагались на действующих сотрудников, таких как юристы, бухгалтеры, кадровики, методисты и т.д. Генерал-майор Дмитрий Малахов

Это связано с тем, что не все субъекты квазигоссектора могли позволить создание отдельных подразделений в силу объективных причин – нехватка средств, небольшие размеры организаций и др. По мере развития института и с учетом наработанной правоприменительной практики в законодательство вносились изменения.

Например, в 2022 году была обеспечена независимость комплаенс-служб от исполнительного органа, должностных лиц организации и определена подотчетность высшему органу управления – совету директоров или наблюдательному совету. В 2023 году предусмотрели возможность определения структурного подразделения или ответственного лица, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы.

Кроме того, с текущего года уполномоченный орган по противодействию коррупции наделен компетенциями по координации деятельности антикоррупционных комплаенс-служб и разработке Единого типового положения.

Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах утверждено 31 марта т.г. (приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) №112 от 31.03.2023 г.). Принятие данного документа позволило сформировать целостное понимание, как выстраивать эффективный антикоррупционный комплаенс организации.

Задачи координации работы антикоррупционных комплаенс-служб

Координация заключается в методологической поддержке, обучении и обмене информацией. В рамках своей компетенции Агентство оказывает методическую поддержку комплаенс-службам, обучение и обмен информацией. На сегодняшний день в стране имеется более 6 тысяч антикоррупционных комплаенс-служб. К примеру, в 2022 году уполномоченным органом по противодействию коррупции на республиканском уровне проведено 6 конференций, 45 обучающих семинаров, а на региональном уровне – порядка 1500. Буквально недавно (31.03.23 года) проведен Форум с участием более 5 тысяч представителей комплаенс-служб, на котором обсуждены проблемы и предложения по развитию института. Генерал-майор Дмитрий Малахов

В рамках развития данного института проводится мониторинг и анализ правоприменительной практики, учитываются риски и потребность. Например, двухгодичная практика показала нехватку подготовленных специалистов в этой сфере. В этой связи, подготовка комплаенс-специалистов и повышение их квалификации были определены одним из приоритетных направлений развития данного института. В данном направлении Академией госуправления проводятся курсы повышения квалификации.

При взаимодействии с Ассоциацией комплаенс и деловой этики в пилотном режиме запущен портал, где размещен базовый антикоррупционный учебный курс, тематические видеолекции, учебные материалы и др. Кроме того, прорабатывается вопрос создания цифрового антикоррупционного учебного сертификационного курса. Генерал-майор Дмитрий Малахов

Подготовка комплаенс-специалистов в рамках послевузовского образования и внедрение антикоррупционного стандарта ISO 37001

План действий по реализации Концепции антикоррупционной политики (пункт 11) предусматривает подготовку комплаенс-специалистов в рамках послевузовского образования. В настоящее время совместно с Министерством науки и высшего образования и ВУЗами изучается потребность рынка труда и реальный спрос на образовательную программу.

В 3-х ВУЗах уже разработаны и запущены образовательные программы на уровне магистратуры. Это – университет Нархоз, Евразийская юридическая академия им. Д. Кунаева, Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова. Генерал-майор Дмитрий Малахов

Если говорить об антикоррупционном стандарте, надо отметить, что в Концепции предусмотрен отдельный пункт – добровольное внедрение международного антикоррупционного стандарта ISO 37001 "Система менеджмента противодействия коррупции" в субъектах квазигосударственного и частного секторов.

По мнению многих экспертов, данный стандарт поможет построить действительно эффективную систему антикоррупционного комплаенса. Во многом это обусловлено тем, что в стандарте содержатся все базовые элементы антикоррупционного комплаенса, а также представлены инструкции по их интеграции в бизнес-процессы организации.

На сегодняшний день у нас в стране 24 организации уже прошли сертификационный аудит и подтвердили соответствие требованиям международного стандарта, в перспективе на 2023 год планируется внедрение в более 40 организациях. Генерал-майор Дмитрий Малахов

Роль антикоррупционного комплаенс-офицера

Основной задачей антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения организацией и ее работниками законодательства страны в сфере противодействия коррупции. На них возложена миссия по созданию в организациях, где они работают, эффективных механизмов, стандартов, процедур, направленных на предотвращение коррупции.

При этом их работа должна включать и определенную просветительскую сторону, к примеру, информировать организацию, руководство о положениях и тенденциях антикоррупционного законодательства (международного, национального), разъяснять цели принятия тех или иных мер, формировать антикоррупционную культуру организации. Генерал-майор Дмитрий Малахов

В целом, резюмирует Дмитрий Малахов, в Казахстане создаются условия для формирования устойчивой и целостной системы антикоррупционного комплаенса. При сохранении должного профессионального подхода, данный институт и дальше будет развиваться с учетом наработанной практики и международного опыта.

Напомним, что ранее Zakon.kz уже писал о том, как повысить уровень борьбы с коррупцией в квазигосударственных организациях.