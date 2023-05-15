Кормушкой для родственников высокопоставленных чиновников назвал депутат систему ОСМС

Депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов на заседании палаты подверг критике систему обязательного социального медицинского страхования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Рахимжанов в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова раскритиковал систему ОСМС.

Недавно в кулуарах правительства, отвечая на вопросы журналистов, вы признали, что есть проблемы с транспарентностью выделенных государственных средств, так как ряд медорганизаций занимаются припиской. В стране действует 30 разных баз данных частных и государственных организаций здравоохранения. По вашему мнению, необходимо заниматься цифровизацией, так как все упирается "в человеческий фактор", – напомнил депутат.

Между тем, он уверен, что зная, как проходит процесс цифровизации в нашей страны, это точно не решит проблему.



Учитывать надо, по его словам и тот факт, что до сих пор наша страна не смогла обеспечить качественным интернетом даже два крупнейших города Казахстана, не говоря уже о глубинках.

"Давайте уже трезво смотреть на ситуацию. Пока вы обещаете "светлое будущее", в нашей мирной стране гибнут люди просто потому, что они вовремя не получили качественные услуги здравоохранения. Это подтверждается и международными рейтингами. По обеспечению качественной медициной Казахстан занимает 82 место из 89 стран мира, по данным журнала CEOWORLD. Вы лучше нас знаете, что в Казахстане каждый шестой человек находится вне системы ОСМС. И в подавляющем большинстве это сельчане. Им отказывают в предоставлении медицинских услуг просто потому, что наши же граждане в своей родной стране без денег не нужны", – заявил мажилисмен.

Асхат Рахимжанов поинтересовался, как таким людям обращаться за медицинской помощью.

"На мой взгляд, при внедрении страхования необходимо было реформировать бесплатную медицинскую помощь, с пересмотром гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Аудиторская палата уже выявляла нарушения по этому поводу. Складывается впечатление, что система ОСМС – лишь кормушка для родственников высокопоставленных чиновников", – добавил он.

Возмущает его и тот факт, что по неофициальным данным, системой ОСМС пользуется не более 15% казахстанцев.



"Почему она не поощряет граждан, которые заботятся о своем здоровье, экономить на этих расходах? Не важно, обращаешься ли ты к врачам – но платить обязан. При сумме максимально допустимого взноса 14 000 тенге в месяц казахстанцы в год оплачивают около 170 тысяч тенге, вне зависимости от того, болеют они или нет. А если они изредка и болеют – то чтобы не терять времени в бюрократических проволочках государственных поликлиник, они предпочитают обращаться к частным врачам. Таким образом, наша государственная модель стимулирует казахстанцев болеть? Почему здоровые граждане должны оплачивать услуги за тех, кто болеет чаще?", – задался вопросами парламентарий.

В этой связи депутат предложил в целях стимулирования здорового образа жизни возмещать 50% расходов на ОСМС тем казахстанцам, которые в течение года ни разу не обращались к врачам.

Ранее депутат Гульдара Нурумова раскритиковала систему обязательного социального медицинского страхования.

