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Общество

Годами взимаются сверхсуммы: депутат о взносах в ОСМС некоторыми казахстанцами

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 17:47 Фото: freepik
Депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов на правительственном часе 27 января 2025 года раскритиковал действующую систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен коснулся вопроса возврата взносов казахстанцам. 

"Есть еще один нюанс, который касается верхнего порога уплаты ежемесячного взноса. Как известно, если казахстанцы работают в двух и более местах, в совокупности их платежи не должны превышать 17 тыс. тенге в месяц. Однако системой не предусмотрен автоматический возврат уплаченных свыше сумм. И, если казахстанцы не запрашивают информацию о своих взносах ОСМС – то годами с них взимаются сверхсуммы", – отметил он.

По его словам, в такой ситуации система работает в разрез с действующим законодательством.

"Этот вопрос становился поводом для петиции, авторы которой указывали, что у граждан должна быть возможность делать отчисления только из одного источника дохода, даже если их имеется несколько. То есть, если человек работает на двух работах, то достаточно делать отчисления лишь с одной из них", – напомнил парламентарий. 

По его словам, остался без должного ответа и запрос фракции "ОСДП" касательно предложения о возврате 50% средств плательщикам ОСМС, которые в течение года ни разу не обращались за медпомощью.

Ранее стало известно, какие нарушения нашли аудиторы в Фонде социального медицинского страхования.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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