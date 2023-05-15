Дима Билан опроверг слухи о конфликте с Сергеем Лазаревым
Фото: Instagram/bilanofficial
Российский певец Дима Билан на странице в Instagram опубликовал совместные фотографии с Сергеем Лазаревым с подписью "Не дождетесь", сообщает Zakon.kz.
Предысторией для публикации послужили слухи о ссоре между музыкантами. Билан и Лазарев стали победители одного из музыкальных шоу: голоса судейской коллегии разделились поровну.
Кроме того, пользователи Сети высказывали мнения, что артисты перестали здороваться за кулисами.
"Скорпион и Мамонтенок! Нет конфликта! Не дождетесь!" – резюмировал Билан.
- Два самых достоянных и востребованных артиста своего поколения. Вы очень разные, но вас объединяет любовь к музыке и верность профессии.
- Мудрые люди не теряют энергию зря и не конфликтуют.
- Очень разные, даже сравнивать некорректно! Но оба харизматичные и мудрые.
- Покажите того человека, который придумал пригласить Лазарева и Билана в один проект, – отметили комментаторы.
Неделей ранее поведение Димы Билана на концерте вызвало вопросы у фанатов.
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