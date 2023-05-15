Дима Билан опроверг слухи о конфликте с Сергеем Лазаревым

Российский певец Дима Билан на странице в Instagram опубликовал совместные фотографии с Сергеем Лазаревым с подписью "Не дождетесь", сообщает Zakon.kz.

Предысторией для публикации послужили слухи о ссоре между музыкантами. Билан и Лазарев стали победители одного из музыкальных шоу: голоса судейской коллегии разделились поровну.

Кроме того, пользователи Сети высказывали мнения, что артисты перестали здороваться за кулисами.

"Скорпион и Мамонтенок! Нет конфликта! Не дождетесь!" – резюмировал Билан.

Два самых достоянных и востребованных артиста своего поколения. Вы очень разные, но вас объединяет любовь к музыке и верность профессии.

Мудрые люди не теряют энергию зря и не конфликтуют.

Очень разные, даже сравнивать некорректно! Но оба харизматичные и мудрые.

Покажите того человека, который придумал пригласить Лазарева и Билана в один проект, – отметили комментаторы.

Неделей ранее поведение Димы Билана на концерте вызвало вопросы у фанатов.