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Законодательство РК

Государство заплатило 800 млн тенге мошенникам за фиктивную малину

Государство заплатило 800 млн тенге мошенникам за фиктивную малину Фото: pixabay
В Жамбылской области фермерам выдали более 800 млн тенге субсидий под фиктивную малину, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что Департамент АФМ по Жамбылской области расследует уголовные дела в отношении ряда лиц, выписывавших счета-фактуры без фактической поставки товаров, работ и услуг с использованием реквизитов и документов крестьянских хозяйств.

"Фиктивные счета-фактуры выписывались на поставку субсидируемых сортов малины, далее от имени фермеров подавались электронные заявки на получение субсидий без ведома владельцев крестьянских хозяйств".Пресс-служба АФМ РК

В результате проверок, как отметили в ведомстве, у фермеров посевных площадей малины не обнаружено.

Таким образом, указанные граждане получили от государства субсидии на сумму более 800 миллионов тенге.

"По данным фактам зарегистрированы 4 уголовных дела по фактам мошенничества. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – заключили в АФМ.

В соответствии со статьей 77 Конституции РК и статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

12 мая сообщалось, что из США в Алматы в коробке из-под игрушек пытались ввезти наркотики.

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Анастасия Московчук
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