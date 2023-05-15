О недоступности банков для лиц с инвалидностью заявил депутат

Лица с инвалидностью постоянно сталкиваются с финансовой дискриминацией и не могут наравне со всеми пользоваться услугами финансовых организаций. Об этом заявил депутат Кенжегул Сейтжан на пленарном заседании палаты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кенжегул Сейтжан в своем запросе на имя премьер-министра страны Алихана Смаилова сообщила, что в Казахстане проживает более 700 тыс. людей с инвалидностью, из них более 400 тыс. – трудоспособного возраста.



