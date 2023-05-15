О недоступности банков для лиц с инвалидностью заявил депутат
Фото: Zakon.kz
Лица с инвалидностью постоянно сталкиваются с финансовой дискриминацией и не могут наравне со всеми пользоваться услугами финансовых организаций. Об этом заявил депутат Кенжегул Сейтжан на пленарном заседании палаты, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Кенжегул Сейтжан в своем запросе на имя премьер-министра страны Алихана Смаилова сообщила, что в Казахстане проживает более 700 тыс. людей с инвалидностью, из них более 400 тыс. – трудоспособного возраста.
Ссылаясь на данные исследования, которые проводило общественное объединение "Комиссия по правам людей с ограниченными возможностями имени Кайрата Иманалиева", он отметил, что лица с инвалидностью постоянно сталкиваются с финансовой дискриминацией и не могут наравне со всеми пользоваться услугами финансовых организаций.
По его данным, существует множество барьеров, среди которых:
- отсутствие пандусов, тактильных направляющих, лифтов, что затрудняет и делает невозможным доступ к инфраструктуре для лиц с инвалидностью.
К тому же, заявил депутат, окна касс и клавиатуры банкоматов расположены так высоко, что не позволяют самостоятельно пользоваться услугами колясочникам или людям маленького роста.
- терминалы и банкоматы не оборудованы технологиями для самостоятельного использования их незрячими и слабовидящими людьми;
- банковские карты не снабжены идентификационными метками, выполненными шрифтом Брайля или другими тактильными знаками для использования их незрячими и слабовидящими людьми;
- мобильные приложения большинства банков, а также сайты не адаптированы для пользования незрячими и слабовидящими клиентами, что приводит к отсутствию доступа к информации для лиц с инвалидностью;
- персонал банков не владеет навыками эффективного взаимодействия и обслуживания клиентов с инвалидностью, в банках нет сотрудников, владеющих языком жестов или специалистов для обеспечения сурдоперевода.
"Права людей с особыми потребностями в сфере финансовых услуг постоянно нарушаются", – отметил Кенжегул Сейтжан.
В этой связи он предлагает ввести и утвердить на законодательном уровне специальные Стандарты по оказанию финансовых услуг для лиц с инвалидностью, а также разработать и внедрить специальные финансовые продукты для людей с инвалидностью и специальные программы по доступному ипотечному кредитованию.
Ранее депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов просил выплачивать пособие по уходу за детьми с инвалидностью после их совершеннолетия.
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