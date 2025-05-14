Депутат предлагает подарить жителям Казахстана еще один выходной

Депутат Кенжегул Сейтжан на пленарном заседании Мажилиса 14 мая 2025 года предложил сделать День защиты детей государственным праздником и, соответственно, выходным днем, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кенжегул Сейтжан в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова напомнил, что в Казахстане праздничные дни в соответствии с действующим законодательством являются выходными.

"Предлагаем утвердить в Казахстане новый государственный праздник – День защиты детей, празднуемый 1 июня каждого года. Глава государства неоднократно обращал внимание на развитие молодого поколения казахстанцев. На сегодняшний день Казахстан делает ставку на развитие человеческого капитала и должное воспитание нового поколения. Внедрение государственного праздника – Дня защиты детей – может закрепить эти приоритеты в общественном сознании. В этом контексте внедрение практики празднования Дня защиты детей на государственном уровне приобретает особое значение", – мотивировал депутат.

По его словам, это позволит укрепить институт семьи и семейных ценностей в том числе благодаря предоставленной родителям возможности проводить больше времени с детьми.

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