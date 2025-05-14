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Общество

Депутат предлагает подарить жителям Казахстана еще один выходной

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 17:58 Фото: Zakon.kz
Депутат Кенжегул Сейтжан на пленарном заседании Мажилиса 14 мая 2025 года предложил сделать День защиты детей государственным праздником и, соответственно, выходным днем, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кенжегул Сейтжан в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова напомнил, что в Казахстане праздничные дни в соответствии с действующим законодательством являются выходными.

"Предлагаем утвердить в Казахстане новый государственный праздник – День защиты детей, празднуемый 1 июня каждого года. Глава государства неоднократно обращал внимание на развитие молодого поколения казахстанцев. На сегодняшний день Казахстан делает ставку на развитие человеческого капитала и должное воспитание нового поколения. Внедрение государственного праздника – Дня защиты детей – может закрепить эти приоритеты в общественном сознании. В этом контексте внедрение практики празднования Дня защиты детей на государственном уровне приобретает особое значение", – мотивировал депутат.

По его словам, это позволит укрепить институт семьи и семейных ценностей в том числе благодаря предоставленной родителям возможности проводить больше времени с детьми.

11 мая 2025 в День матери столичные спортсмены запустили трогательный челлендж.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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