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Ольга Бузова опубликовала архивные фото

Ольга Бузова опубликовала архивные фото Фото: Instagram/buzova86
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на странице в Instagram поделилась с подписчиками архивными снимками, сообщает Zakon.kz.

Актриса уточнила, что сегодня (15 мая) ровно 19 лет, как она на ТВ.

"Именно 15 мая вы увидели меня впервые в реалити-шоу Дом-2. Затем было много разных программ и на телевидении, и на радио. Всех не перечислить. 19 лет! Сейчас я веду самое рейтинговое реалити-шоу. Впереди глобальные планы и огромное количество идей. Всегда хочу снимать то, и сниматься так, чтобы вам было интересно".Ольга Бузова

В заключении модель поблагодарила подписчиков.

"Спасибо, что уже столько лет со мной, спасибо, что рядом! Я чувствую вашу поддержку каждую секунду".Ольга Бузова

Ранее Бузова обратилась к бывшему мужу, который обвинил ее во лжи и хайпе на их разводе.

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