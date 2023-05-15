Ольга Бузова опубликовала архивные фото

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на странице в Instagram поделилась с подписчиками архивными снимками, сообщает Zakon.kz.

Актриса уточнила, что сегодня (15 мая) ровно 19 лет, как она на ТВ.

"Именно 15 мая вы увидели меня впервые в реалити-шоу Дом-2. Затем было много разных программ и на телевидении, и на радио. Всех не перечислить. 19 лет! Сейчас я веду самое рейтинговое реалити-шоу. Впереди глобальные планы и огромное количество идей. Всегда хочу снимать то, и сниматься так, чтобы вам было интересно". Ольга Бузова

В заключении модель поблагодарила подписчиков.

"Спасибо, что уже столько лет со мной, спасибо, что рядом! Я чувствую вашу поддержку каждую секунду". Ольга Бузова

Ранее Бузова обратилась к бывшему мужу, который обвинил ее во лжи и хайпе на их разводе.