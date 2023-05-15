Казахстанцы все больше используют безналичные платежи - АФК
Доля безналичных операций по Казахстану увеличилась с 80,9% в первом квартале 2022 года до 85,6% за аналогичный период текущего года, говорится в исследовании аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Безналичные операции
"К началу апреля текущего года объемы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности почти в 6 раз (29,0 против 4,9 трлн тенге). Для сравнения, годом ранее эти показатели отличались лишь в 4 раза (19,9 трлн тенге против 4,7 трлн тенге), а четыре года назад операции по выдаче наличных и вовсе преобладали над безналичными расчетами", – прокомментировали в АФК.
Фото: Ассоциация финансистов Казахстана
"В четырех регионах безналичные операции превысили 85%, а наблюдаемый ранее "цифровой разрыв" в безналичной оплате продолжил сокращаться. Умеренный потенциал роста сохраняется в регионах с меньшей долей безналичных транзакций".Ассоциация финансистов Казахстана
Фото: Ассоциация финансистов Казахстана
"В условиях продолжающегося роста населения столицы (+101,7 тыс. человек – до 1,4 млн), такая динамика могла быть обусловлена распределением ранее выданных карт в пользу других регионов".Ассоциация финансистов Казахстана
Фото: Ассоциация финансистов Казахстана
Рост кредитных карт был более скромным всего на 8,2% - с 10,9 в прошлом до 11,8 млн единиц в текущем году.