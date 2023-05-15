Казахстанцы все больше используют безналичные платежи - АФК

Объем безналичных операций в Казахстане вырос до 29 трлн тенге в первом квартале 2023 года, с 19,1 трлн тенге годом ранее, сообщает Zakon.kz.

Доля безналичных операций по Казахстану увеличилась с 80,9% в первом квартале 2022 года до 85,6% за аналогичный период текущего года, говорится в исследовании аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Безналичные операции

"К началу апреля текущего года объемы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности почти в 6 раз (29,0 против 4,9 трлн тенге). Для сравнения, годом ранее эти показатели отличались лишь в 4 раза (19,9 трлн тенге против 4,7 трлн тенге), а четыре года назад операции по выдаче наличных и вовсе преобладали над безналичными расчетами", – прокомментировали в АФК.

