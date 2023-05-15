Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцы все больше используют безналичные платежи - АФК

безналичные платежи, статистика Фото: unsplash
Объем безналичных операций в Казахстане вырос до 29 трлн тенге в первом квартале 2023 года, с 19,1 трлн тенге годом ранее, сообщает Zakon.kz.

Доля безналичных операций по Казахстану увеличилась с 80,9% в первом квартале 2022 года до 85,6% за аналогичный период текущего года, говорится в исследовании аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Безналичные операции

"К началу апреля текущего года объемы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности почти в 6 раз (29,0 против 4,9 трлн тенге). Для сравнения, годом ранее эти показатели отличались лишь в 4 раза (19,9 трлн тенге против 4,7 трлн тенге), а четыре года назад операции по выдаче наличных и вовсе преобладали над безналичными расчетами", – прокомментировали в АФК.

Лидерами по приросту доли безналичных транзакций в разрезе регионов стали Северо-Казахстанская область +9 процентных пунктов, Акмолинская и Алматинская области, которые набрали по 8 процентных пунктов.

безналичные платежи

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

"В четырех регионах безналичные операции превысили 85%, а наблюдаемый ранее "цифровой разрыв" в безналичной оплате продолжил сокращаться. Умеренный потенциал роста сохраняется в регионах с меньшей долей безналичных транзакций".Ассоциация финансистов Казахстана
В АФК отметили, что объемы изъятия наличности из банкоматов также продолжили рост +3,9% до 4,9 трлн тенге. Это происходит несмотря на озвученные правительством данные по сокращению теневой экономики c 27% до 20% от ВВП за последние три года. На этом фоне объем наличности в обращении, то есть денег вне банковской системы, вырос до 3,2 трлн тенге прибавив 5,2%.

транзакции, безналичные платежи

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

"В условиях продолжающегося роста населения столицы (+101,7 тыс. человек – до 1,4 млн), такая динамика могла быть обусловлена распределением ранее выданных карт в пользу других регионов".Ассоциация финансистов Казахстана
дебетовые карты, статистика

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана


Рост кредитных карт был более скромным всего на 8,2% - с 10,9 в прошлом до 11,8 млн единиц в текущем году.


В АФК полагают, что более благоприятные макроэкономические условия в стране могут отразиться на суммарном объёме операций по платежным картам во второй половине года. Что касается безналичных платежей, то по ожиданиям аналитиков, они продолжат расти, а разрыв по объемам безналичных транзакций между городами и регионами также будет сокращаться.

Отметим, что в 2022 году объем безналичных операций превысил 100 трлн тенге, годовой рост составил более 40%.

Читайте также

Инструменты Нацбанка для стабилизации инфляции имеют краткосрочный эффект – эксперты

Курс доллара подрос на 4 тенге

В Казахстан инвестируют 1,1 млрд долларов на инфраструктурные проекты

Ольга Кудряшова
Банки Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Жителя Петропавловска арестовали за повторный отказ снять наклейки со стекол авто
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
30 человек проходят подозреваемыми по делу о коррупции в спецЦОНах – Антикор
"ОПГ для граждан": Антикор завершил расследование по делу о спецЦОНах
Димаш поздравил казахстанских боксеров с медалями
Димаш поздравил казахстанских боксеров с медалями
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления