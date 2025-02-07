Казахстанцы предпочитают безналичный расчет: как изменились количество и объем транзакций

Насколько вырос объем безналичных операций в Казахстане, а также как изменилось количество операций по снятию наличных за год – в материале Zakon.kz.

Количество безналичных транзакций за год (декабрь 2023 к декабрю 2024 года) выросло на 12,2% и достигло 1,16 млрд операций согласно данным Нацбанка РК на 1 января 2025 года. Объем безналичных операций вырос на 19,7%, достигнув 17,4 трлн тенге. Причем с января по декабрь 2024 года рост составил более 7 трлн тенге.

Фото: Zakon.kz

Как и год назад, в основном, безналичные операции в Казахстане совершались с помощью интернета/мобильного банкинга. В 2023 году их доля составляла 81,9% от общего количества операций и 90,8% от общего объема безналичных платежей и переводов денег, в декабре 2024 она незначительно снизилась до 81% и 90,5% соответственно.

Доля POS-терминалов за год выросла с 18% до 19% по количеству и с 8,9% до 9,2% по объему безналичных платежей и переводов денег.

Использование наличных

Отметим, что в декабре 2024 года казахстанцы реже снимали наличные, чем годом ранее. Так, держателями платежных карточек было проведено 20,8 млн операций по снятию наличных денег на сумму 2,5 трлн тенге. Таким образом, количество операций по снятию наличных уменьшилось на 2,6% (с 21,3 млн) по сравнению с декабрем 2023 года. Однако объем операций вырос на 9,8% (с 2,3 трлн тенге). К слову, в январе 2024 года объем снятий резко сократился по сравнению с месяцем ранее, и вплоть до августа его размер постепенно увеличивался.

Фото: Zakon.kz

В основном операции по выдаче наличных денег совершаются через банкоматы, на них приходится более 98% снятий.

В целом за год объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов выросли на 18,4%, составив 19,9 трлн тенге, количество увеличилось на 13,2% до 1,2 млрд транзакций. Количество платежных карточек в обращении также выросло на 9,26% до 81,4 млн единиц согласно данным Нацбанка на 1 января 2025 года.

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