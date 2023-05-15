Дело о спецЦОНах: в "Правительстве для граждан" рассказали подробности задержания

Задержание сотрудников столичного спецЦОНа прокомментировали в госкорпорации "Правительство для граждан", сообщает корреспондент Zakon.kz.

В пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" рассказали, что задержание сотрудников столичного спецЦОНа было инициировано сотрудниками департамента внутренней безопасности центрального аппарата госкорпорации.

"20 апреля 2022 года было направлено письмо за номером 01-28-08/3077-И в Антикор о незаконной регистрации 16 транспортных средств в спецЦОНах Астаны для принятия процессуальных мер". пресс-служба Госкорпорации "Правительство для граждан"

Сегодня стало известно, что Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении организованной группы из числа работников Специализированного отдела НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Как отмечают в Антикоре, установлено, что преступная группа в период с января по май 2022 года незаконно зарегистрировала 475 ввезенных из-за рубежа автомашин без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей. В связи с чем был причинен ущерб государству в особо крупном размере в сумме 1,4 млрд тенге.

Всего в совершении преступлений подозревают 30 человек.