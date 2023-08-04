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Законодательство РК

Появились подробности задержания сотрудника "Правительства для граждан"

Появились подробности задержания сотрудника "Правительства для граждан" Фото: пресс-служба КНБ РК
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 4 августа 2023 года прокомментировали задержание одного из руководителей филиала госкорпорации в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что 27 июля 2023 года в Акмолинской области задержали одного из руководителей местного филиала НАО "ГК "Правительство для граждан". По данным КНБ РК, он подозревается в незаконном изменении сведений о земельных участках в базах данных, относящихся к критической важной информационной инфраструктуре Казахстана, из корыстных побуждений. Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 206 ("Неправомерные уничтожение или модификация информации") УК РК.

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Редакция Zakon.kz обратилась в пресс-службу госкорпорации за комментарием. Выяснилось, что сотрудники КНБ РК задержали руководителя отдела регистрации земельного кадастра филиала госкорпорации в Акмолинской области.

"Задержание руководителя отдела регистрации земельного кадастра филиала госкорпорации в Акмолинской области инициировано сотрудниками Департамента внутренней безопасности центрального аппарата госкорпорации. Вместе с тем отметим, что в октябре 2022 года на данного сотрудника поступали жалобы и в ноябре 2022 года ему был объявлен выговор за нарушения в сфере госрегистрации недвижимости", – рассказали Zakon.kz в пресс-службе НАО "ГК "Правительство для граждан".

В госкорпорации отметили, все соответствующие материалы по правонарушениям данного сотрудника были направлены в правоохранительные органы для принятия мер.

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Отметим, что это не первое задержание сотрудников "Правительства для граждан". 27 июля 2023 года в Абайской области задержали директора филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".В КНБ РК тогда заявили, что он подозревается в коррупционном преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 366 ("Получение взятки в значительном размере") УК РК. Задержанного водворили в ИВС Семея.

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