Несколько столичных пар заключили брак на вершине "Байтерека"

15 мая отмечают Международный день семьи. В честь этой даты на вершине монумента "Байтерек" в Астане провели торжественную церемонию бракосочетания для столичных пар, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие аким района Есиль Асылбек Есенбаев, заместитель председателя Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Астаны Назгуль Макжанова и Заслуженный деятель культуры РК Светлана Айтбаева.



"Это ежегодное событие, приуроченное к Международному дню семьи. По традиции мы поводим его на вершине монумента "Байтерек", так как это место – символ нового устойчивого государства, похожего на молодую семью. В год основания района Есиль в нем насчитывалось около 63 тыс. жителей, а сегодня их число достигает 415 тыс. Таков вклад молодых пар в демографическую ситуацию города, поэтому мы стараемся поощрять их каждый год", – сказал Есенбаев.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

По словам Макжановой, сейчас наметилась тенденция к повышению возраста вступающих в брак.



"Молодые люди не торопятся создавать семью, сначала они хотят обеспечить себе перспективы и комфортные условия для жизни. В этом нет ничего плохого, просто мы не хотим, чтобы эта положительная особенность поколения когда-нибудь дошла до крайности, поэтому периодически напоминаем молодежи о ценности семьи", – отметила она.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Гостей церемонии встречал фольклорный ансамбль "Сырлы саз" столичной школы искусств №2. Под торжественную музыку молодожены получили свой первый семейный документ и благословение пар, проживших долгую супружескую жизнь.

"Мы подали заявление в РАГС и в честь Дня семьи нас пригласили расписаться в праздничной обстановке, с участием акима района и артистов. Очень приятно, что столько людей пришли поздравить нас в этот день. Вступление в брак – серьезный шаг для меня, поэтому я невероятно тронута такой поддержкой", – поделилась одна из невест Айдана Каримова.

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