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Общество

Торжественную церемонию бракосочетания провели в День семьи для молодоженов

семья, семейная пара, свадьбы, , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 17:33 Фото: акимат Астаны
16 марта в Казахстане отмечают День семьи в преддверии Наурыз мейрамы и в рамках декады Наурызнама. В честь этой даты в Астане провели торжественную церемонию бракосочетания молодых пар, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного акимата напомнили, что в казахской культуре особое уважение выражают супружеским парам, прожившим вместе долгие годы: 50-летний юбилей семейной жизни называют "Алтын шаңырак", а 25-летний – "Күміс кереге".

Фото: акимат Астаны

МРЦ "Астана жастары" совместно с Управлением по вопросам молодежной политики столицы организовали торжественное мероприятие, в рамках которого молодожены вновь прошли символическую церемонию бракосочетания.

Фото: акимат Астаны

В их числе были Эльдар Ерсенулы и Альбина Наурызбай, которые поженились два месяца назад.

"Такое необычное приглашение поступило к нам впервые. Хочу поблагодарить организаторов за то, что столь волнительное событие в нашей жизни, как создание семьи, стало еще более незабываемым. Мы очень рады видеть здесь пары, отметившие серебряную и золотую свадьбы. Пусть наш семейный путь будет таким же продолжительным", – выразила надежду Альбина Наурызбай.

С поздравлениями и пожеланиями к присутствующим обратился руководитель Управления по вопросам молодежной политики Астаны Самат Ибраев.

"Казахстанская семья – это, прежде всего, семейные ценности, традиции. И в этот прекрасный день – День семьи – мы славим наши традиционные казахстанские ценности", – отметил он.

После церемонии неке кию четыре новоиспеченные семьи и две пары, прожившие вместе не один десяток лет, поделились своими историями, рассказали о секретах крепкого брака и значении традиционных семейных ценностей.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Кентай и Куляш Ахметовы живут в крепком браке вот уже 51 год. Они дали бата молодоженам.

"Сегодня День шанырака. Я хочу сказать молодым: в семейной жизни важно взаимопонимание, женщина должна уважительно относиться к главе семейства. Молодая келин, пришедшая в семью мужа, должна уважать и соблюдать ее правила, чтить старших, свекра и свекровь. Как ты их уважаешь и почитаешь, так твои дети будут относиться к тебе. Каждая женщина должна понимать, что ее муж – кормилец и защитник семьи. Секрет крепкого брака в этом", – дала наставления Куляш Ахметова.

Супруги вырастили четверых детей и сейчас воспитывают девять внуков.

Фото: акимат Астаны

День шанырака стал особенным и для Абая и Жазиры Жылкышиевых. У них большая и дружная семья, которая в этом году отмечает серебряный юбилей.

"Счастья молодым и семейного долголетия, а нам с мужем желаю отметить золотую свадьбу. С Днем шанырака, пусть в стране царят мир и спокойствие!" – пожелала Жазира Жылкышиева.

Третий день в декаде Наурызнама посвящен Дню семьи. Сегодняшний день еще называют "Днем шанырака". Он направлен на популяризацию традиционных ценностей.

Андрей Дюсупов
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