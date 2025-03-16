Торжественную церемонию бракосочетания провели в День семьи для молодоженов
В пресс-службе столичного акимата напомнили, что в казахской культуре особое уважение выражают супружеским парам, прожившим вместе долгие годы: 50-летний юбилей семейной жизни называют "Алтын шаңырак", а 25-летний – "Күміс кереге".
Фото: акимат Астаны
МРЦ "Астана жастары" совместно с Управлением по вопросам молодежной политики столицы организовали торжественное мероприятие, в рамках которого молодожены вновь прошли символическую церемонию бракосочетания.
Фото: акимат Астаны
В их числе были Эльдар Ерсенулы и Альбина Наурызбай, которые поженились два месяца назад.
"Такое необычное приглашение поступило к нам впервые. Хочу поблагодарить организаторов за то, что столь волнительное событие в нашей жизни, как создание семьи, стало еще более незабываемым. Мы очень рады видеть здесь пары, отметившие серебряную и золотую свадьбы. Пусть наш семейный путь будет таким же продолжительным", – выразила надежду Альбина Наурызбай.
С поздравлениями и пожеланиями к присутствующим обратился руководитель Управления по вопросам молодежной политики Астаны Самат Ибраев.
"Казахстанская семья – это, прежде всего, семейные ценности, традиции. И в этот прекрасный день – День семьи – мы славим наши традиционные казахстанские ценности", – отметил он.
После церемонии неке кию четыре новоиспеченные семьи и две пары, прожившие вместе не один десяток лет, поделились своими историями, рассказали о секретах крепкого брака и значении традиционных семейных ценностей.
Фото: акимат Астаны
Фото: акимат Астаны
Кентай и Куляш Ахметовы живут в крепком браке вот уже 51 год. Они дали бата молодоженам.
"Сегодня День шанырака. Я хочу сказать молодым: в семейной жизни важно взаимопонимание, женщина должна уважительно относиться к главе семейства. Молодая келин, пришедшая в семью мужа, должна уважать и соблюдать ее правила, чтить старших, свекра и свекровь. Как ты их уважаешь и почитаешь, так твои дети будут относиться к тебе. Каждая женщина должна понимать, что ее муж – кормилец и защитник семьи. Секрет крепкого брака в этом", – дала наставления Куляш Ахметова.
Супруги вырастили четверых детей и сейчас воспитывают девять внуков.
Фото: акимат Астаны
День шанырака стал особенным и для Абая и Жазиры Жылкышиевых. У них большая и дружная семья, которая в этом году отмечает серебряный юбилей.
"Счастья молодым и семейного долголетия, а нам с мужем желаю отметить золотую свадьбу. С Днем шанырака, пусть в стране царят мир и спокойствие!" – пожелала Жазира Жылкышиева.
Третий день в декаде Наурызнама посвящен Дню семьи. Сегодняшний день еще называют "Днем шанырака". Он направлен на популяризацию традиционных ценностей.