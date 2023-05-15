В Талдыкоргане мужчину обвиняют в избиении школьника

Фото: Zakon.kz

14 мая в городскую полицию Талдыкоргана обратилась 46-летняя женщина, заявившая об избиении своего 14-летнего сына неизвестным взрослым мужчиной, сообщает Zakon.kz.

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