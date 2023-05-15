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Законодательство РК

В Талдыкоргане мужчину обвиняют в избиении школьника

авто Фото: Zakon.kz
14 мая в городскую полицию Талдыкоргана обратилась 46-летняя женщина, заявившая об избиении своего 14-летнего сына неизвестным взрослым мужчиной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, обидчиком подростка оказался 23-летний житель пригородного села Балпык би.

"Молодой мужчина находился в сильном алкогольном подпитии, в связи с чем задержанного поместили в местный медвытрезвитель", – говорится в сообщении.

По факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 293 УК РК "Хулиганство".

Ранее сообщалось, что мужчины избили трех подростков в Петропавловске.

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