В Талдыкоргане прохожий спас школьницу от домогательств

Жительница Талдыкоргана обратилась с заявлением в полицию. Она сообщила, что неизвестный мужчина 17 января 2024 года пытался изнасиловать ее 10-летнюю дочь, сообщает Zakon.kz.

Об этом инциденте в соцсетях рассказала журналист Сандугаш Дуйсенова.

В полиции Жетысуской области 18 января 2024 года прокомментировали поступившую информацию и отметили, что факт официально зарегистрирован в городском управлении полиции.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий поднят личный состав и оцеплен периметр микрорайона. По "горячим" следам полицейскими установлен и задержан 19-летний подозреваемый. В настоящее время он взят под стражу. По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Также отмечено, что расследование взято на особый контроль областным департаментом полиции.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – подытожили в ведомстве.

В конце 2023 года сообщалось, что в Алматы два капитана полиции изнасиловали 14-летнюю девочку-подростка. Их уволили по отрицательным мотивам и арестовали.