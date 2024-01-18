В Талдыкоргане прохожий спас школьницу от домогательств
Фото: pxhere
Жительница Талдыкоргана обратилась с заявлением в полицию. Она сообщила, что неизвестный мужчина 17 января 2024 года пытался изнасиловать ее 10-летнюю дочь, сообщает Zakon.kz.
Об этом инциденте в соцсетях рассказала журналист Сандугаш Дуйсенова.
В полиции Жетысуской области 18 января 2024 года прокомментировали поступившую информацию и отметили, что факт официально зарегистрирован в городском управлении полиции.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий поднят личный состав и оцеплен периметр микрорайона. По "горячим" следам полицейскими установлен и задержан 19-летний подозреваемый. В настоящее время он взят под стражу. По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Жетысуской области
Также отмечено, что расследование взято на особый контроль областным департаментом полиции.
"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – подытожили в ведомстве.
В конце 2023 года сообщалось, что в Алматы два капитана полиции изнасиловали 14-летнюю девочку-подростка. Их уволили по отрицательным мотивам и арестовали.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript