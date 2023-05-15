Глава государства провел заседание Совета Безопасности

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, на котором рассмотрели вопросы экологической и водной безопасности, сообщает Zakon.kz

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова выступила с докладом о состоянии экологической безопасности. Кроме того, по отдельным аспектам отчитались руководители ряда государственных органов и акимы регионов.

Глава государства в своем выступлении отметил высокую актуальность борьбы с природными и антропогенными факторами, создающими угрозу экологической безопасности.

"В последние годы активность правительств многих стран повысилась. Принимаются решительные меры по улучшению экологии, переходу на "зеленую" экономику и достижению углеродной нейтральности. Если мы хотим иметь здоровое поколение, жить в чистой стране и быть признанными во всем мире, нам нужно последовать их примеру" Президент Касым-Жомарт Токаев

Между тем, президент акцентировал внимание на проблемах в экологической сфере, требующих незамедлительного решения. По его словам, многие промышленные предприятия, старые угольные электростанции и котельные, которые являются наследием еще советского периода, привели к ухудшению экологической ситуации.

Также был поднят ряд вопросов, касающихся формирования ответственного отношения к охране окружающей среды. Так, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание руководства областей и городов республиканского значения на низкие показатели ликвидации стихийных свалок и переработке мусора.

По итогам рассмотрения Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству по гармонизации национальных экологических стандартов с мировыми, сокращению выбросов промышленных предприятий, переработке твердых бытовых отходов, ликвидации стихийных свалок и рекультивации земель, подвергшихся эрозии.

Глава государства поручил детально изучить опыт реализации пилотного проекта по рекультивации земель для возрождения полей и развития животноводства в Шетском районе Карагандинской области в целях его распространения на другие регионы страны.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Токаева рассказал, будет ли президент отмечать день рождения.