Глава государства провел заседание Совета Безопасности
Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова выступила с докладом о состоянии экологической безопасности. Кроме того, по отдельным аспектам отчитались руководители ряда государственных органов и акимы регионов.
Глава государства в своем выступлении отметил высокую актуальность борьбы с природными и антропогенными факторами, создающими угрозу экологической безопасности.
"В последние годы активность правительств многих стран повысилась. Принимаются решительные меры по улучшению экологии, переходу на "зеленую" экономику и достижению углеродной нейтральности. Если мы хотим иметь здоровое поколение, жить в чистой стране и быть признанными во всем мире, нам нужно последовать их примеру"Президент Касым-Жомарт Токаев
Между тем, президент акцентировал внимание на проблемах в экологической сфере, требующих незамедлительного решения. По его словам, многие промышленные предприятия, старые угольные электростанции и котельные, которые являются наследием еще советского периода, привели к ухудшению экологической ситуации.
Также был поднят ряд вопросов, касающихся формирования ответственного отношения к охране окружающей среды. Так, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание руководства областей и городов республиканского значения на низкие показатели ликвидации стихийных свалок и переработке мусора.
По итогам рассмотрения Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству по гармонизации национальных экологических стандартов с мировыми, сокращению выбросов промышленных предприятий, переработке твердых бытовых отходов, ликвидации стихийных свалок и рекультивации земель, подвергшихся эрозии.
Глава государства поручил детально изучить опыт реализации пилотного проекта по рекультивации земель для возрождения полей и развития животноводства в Шетском районе Карагандинской области в целях его распространения на другие регионы страны.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Токаева рассказал, будет ли президент отмечать день рождения.