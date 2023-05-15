Токаев поручил принять меры по сохранению питьевой воды для будущих поколений

Глава государства на заседании Совета безопасности, дал ряд поручений, направленных на обеспечение водной безопасности как важнейшего направления национальной безопасности, сообщает Zakon.kz

В ходе заседания, президент отметил необходимость системного подхода к рациональному использованию воды и снижению потерь во всех отраслях экономики, в том числе в агропромышленном комплексе, на который приходится основная доля всего водозабора и потерь водных ресурсов.

Между тем, наряду с внедрением водосберегающих технологий и развитием мер экономического стимулирования оптимального водопотребления, повышенную актуальность приобретает цифровизация водохозяйственной инфраструктуры, в том числе для учета, мониторинга и прогнозирования использования воды.

Глава государства обратил особое внимание на вопросы эффективности функционирования водохозяйственных объектов, повышение прозрачности и результативности использования выделяемого финансирования.

В свою очередь, глава государства поручил правительству принять меры по укреплению научного и кадрового потенциала в экологической и водной сферах. В период до 2030 года будут реализованы целевые научно-исследовательские проекты в области оценки водных ресурсов, результаты которых будут учитываться в управлении водной отраслью.

По итогам обсуждения было отмечено, что ключевым индикатором водной безопасности является доступность качественной питьевой воды.

Наша прямая обязанность – обеспечить доступ населения к питьевой воде и принять исчерпывающие меры по ее сохранению для будущих поколений, – сказал глава государства.

Уполномоченным государственным органам дали, президент дал ряд поручений, направленных на обеспечение водной безопасности как важнейшего направления национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что глава государства провел заседание Совета безопасности