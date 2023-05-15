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Токаев поручил принять меры по сохранению питьевой воды для будущих поколений

Совет Безопасности Фото: Zakon.kz
Глава государства на заседании Совета безопасности, дал ряд поручений, направленных на обеспечение водной безопасности как важнейшего направления национальной безопасности, сообщает Zakon.kz

В ходе заседания, президент отметил необходимость системного подхода к рациональному использованию воды и снижению потерь во всех отраслях экономики, в том числе в агропромышленном комплексе, на который приходится основная доля всего водозабора и потерь водных ресурсов.

Между тем, наряду с внедрением водосберегающих технологий и развитием мер экономического стимулирования оптимального водопотребления, повышенную актуальность приобретает цифровизация водохозяйственной инфраструктуры, в том числе для учета, мониторинга и прогнозирования использования воды.

Глава государства обратил особое внимание на вопросы эффективности функционирования водохозяйственных объектов, повышение прозрачности и результативности использования выделяемого финансирования.

В свою очередь, глава государства поручил правительству принять меры по укреплению научного и кадрового потенциала в экологической и водной сферах. В период до 2030 года будут реализованы целевые научно-исследовательские проекты в области оценки водных ресурсов, результаты которых будут учитываться в управлении водной отраслью.

По итогам обсуждения было отмечено, что ключевым индикатором водной безопасности является доступность качественной питьевой воды.

Наша прямая обязанность – обеспечить доступ населения к питьевой воде и принять исчерпывающие меры по ее сохранению для будущих поколений, – сказал глава государства.

Уполномоченным государственным органам дали, президент дал ряд поручений, направленных на обеспечение водной безопасности как важнейшего направления национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что глава государства провел заседание Совета безопасности

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