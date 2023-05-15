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Елена Рыбакина поднялась на пятую строчку мирового рейтинга

теннис Фото: Instagram/lenarybakina
Елена Рыбакина продолжает удачные выступления в Риме, где в эти дни проходит крупный женский "Мастерс". К этому часу казахстанка сумела впервые в карьере пробиться в четвертьфинал итальянского чемпионата, что позволяет ей подняться на пятое место рейтинга WTA, сообщает Zakon.kz.

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15 мая первая ракетка Казахстана в 1/8 финала итальянских соревнований сумела обыграть Маркету Вондроушову из Чехии, 70-ую ракетку мира. Поединок за путевку в четвертьфинал "Мастерса" отняло у Рыбакиной 1 час и 13 минут игрового времени, а также два сета – 6:3, 6:3. Тем самым эта победа позволила казахстанской теннисистке впервые в ее карьере стать пятой ракеткой планеты в Live-рейтинге WTA. Официальное подтверждение нового ее статуса будет после завершения итальянских соревнований.

К тому же Елена Рыбакина, при удачном стечении обстоятельств на кортах Рима, еще может подняться на четвертую строчку женского мирового рейтинга.

В четвертьфинале турнира лучшая теннисистка Казахстана встретиться с победителем матча Ига Швёнтек (Польша) – Донна Векич (Хорватия).   

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