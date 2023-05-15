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Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Риме

теннис Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана и шестая ракетка мира за 74 минуты победила чешку Маркету Вондроушову (№70) - 6:3, 6:4. В личных встречах счет теперь 1:1, сообщает Zakon.kz.

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Следующая соперница Рыбакиной определится в матче между первой ракеткой мира Игой Швентек из Польши и хорваткой Донной Векич (№21).


Ранее был объявлен список казахстанских теннисистов на "Ролан Гаррос-2023".

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