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Законодательство РК

Карагандинскую ГРЭС-1 проверят из-за жалоб на дым

Карагандинская область Фото: скриншот видео
Жители Карагандинской области пожаловались на выбросы дыма от предприятия ТОО "Bassel Group LLS" (ГРЭС-1), сообщает Zakon.kz.

По словам людей, после дыма их дома покрываются золой.

"Местные жители обратили внимание на выбросы дыма от предприятия ТОО "Bassel Group LLS". Специалистами департамента экологии по Карагандинской области будут приняты меры инспекторского реагирования. О результатах проверки сообщим дополнительно". Департамент экологии по Карагандинской области


Ранее депутаты и экологи забили тревогу из-за вредных выбросов в Усть-Каменогорске.

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