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Елена Рыбакина: Здесь много сложных соперниц

Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче 1/8 финала четвертая ракетка мира одержала победу над чешкой Сарой Бейлек со счетом 6:1, 6:3, сообщает Zakon.kz.

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Для Рыбакиной эта победа стала 15-й подряд на грунте, включая сезон-2023. За последние десять лет такая серия была только у трех теннисисток: американки Серены Уильямс, румынки Симоны Халеп и польки Иги Швёнтек.

"Думаю, подача мне очень помогает. Я просто пыталась вести игру. Она левша, хорошо попадает по углам. Было непросто находиться за задней линией и выходить к сетке. В целом агрессивная игра и, конечно, подача помогают мне лучше выступать в Мадриде. Пока что грунтовый сезон складывается отлично. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе. На этом турнире, как и на всех, где я играю, я просто хочу победить. Стараюсь концентрироваться на каждом матче по отдельности. Здесь много сложных соперниц. Я иду шаг за шагом и надеюсь, что смогу добраться до конца", – сказала Рыбакина в послематчевом интервью на корте.

Елена впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, где сыграет с соотечественницей Юлией Путинцевой, которая выбила из состязаний россиянку Дарью Касаткину.

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в четвертом круге "Мастерса" в Мадриде. 

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