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Центр Алматы погрузился во тьму

отключение света Фото: Zakon.kz
Центр Алматы остался без света из-за аварийного отключения РЭС-6, произошедшего в 15:25, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в контакт-центре, авария сложная – поврежден кабель.

Света нет в квадрате улиц Сатпаева – Курмангазы – Достык – Назарбаева.

Когда специалисты смогут восстановить подачу света, неизвестно.


Отмечается, что в районе также не работает мобильный интернет.

Ранее жители Актау остались без света и воды. На энергокомбинате Мангистауской области произошло отключение оборудования, что привело к перебоям с подачей электричества.

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