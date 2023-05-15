Центр Алматы погрузился во тьму
Фото: Zakon.kz
Центр Алматы остался без света из-за аварийного отключения РЭС-6, произошедшего в 15:25, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в контакт-центре, авария сложная – поврежден кабель.
Света нет в квадрате улиц Сатпаева – Курмангазы – Достык – Назарбаева.
Когда специалисты смогут восстановить подачу света, неизвестно.
Отмечается, что в районе также не работает мобильный интернет.
Ранее жители Актау остались без света и воды. На энергокомбинате Мангистауской области произошло отключение оборудования, что привело к перебоям с подачей электричества.
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