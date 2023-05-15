Центр Алматы погрузился во тьму

Центр Алматы остался без света из-за аварийного отключения РЭС-6, произошедшего в 15:25, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в контакт-центре, авария сложная – поврежден кабель.

Света нет в квадрате улиц Сатпаева – Курмангазы – Достык – Назарбаева.



Когда специалисты смогут восстановить подачу света, неизвестно.





Отмечается, что в районе также не работает мобильный интернет.

Ранее жители Актау остались без света и воды. На энергокомбинате Мангистауской области произошло отключение оборудования, что привело к перебоям с подачей электричества.

