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Большая часть Кении погрузилась во тьму

отключение света Фото: pixabay
Вторые сутки многие районы Кении остаются без электроэнергии после крупного сбоя в работе электросетей, произошедшего вечером 25 августа, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации газеты The Star, в результате отключения без электричества остались города и многочисленные стратегически важные объекты инфраструктуры. Так, не было света в международном аэропорту Найроби. Без электричества остались правительственные здания, в том числе офис администрации президента Кении.

"Общенациональное отключение электроснабжения произошло в результате выхода из строя оборудования на гидроэлектростанции "Турквел". Ремонтные бригады ведут восстановительные работы. Мы ожидаем, что до конца дня электроснабжение будет восстановлено на значительной части территории страны". Председатель совета директоров энергетической компании Kenya Power Джой Мдиво-Масинде

Ранее сообщалось, что сильнейший пожар разгорелся на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Marathon Petroleum в американском городе Гэрривилл в штате Луизиана.

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